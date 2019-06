¿Puedo quedar embarazada si él no terminó adentro?

México.- ¿Puedo quedar embarazada su él no terminó adentro? Esta es la duda que asalta a las mujeres tras un encuentro sexual en la que no se utilizó algún método anticonceptivo y la respuesta es sí.

Muchas parejas, sobre todo las inexpertas y quienes apenas han iniciado su vida sexual activa, toman el método del retiro, o de coito interrumpido como método anticonceptivo, pero este no es del todo seguro.

Debes saber que durante el juego erótico previo que precede a la penetración, el pene secreta un líquido lubricante y ese liquido, llamado preseminal puede contener espermatozoides que pueden generar un embarazo, de acuerdo a un estudio realizado por la Universidad del Norte en Colombia.

Además, muchos hombres pueden no tener un control absoluto de su eyaculación y pueden soltar un poco de semen antes de la retirada completa del pene, dejando espermatozoides cerca de la zona vaginal o dentro de ella sin darse cuenta.

Aunque es muy baja la probabilidad de que ocurra un embarazo con el líquido preseminal, puesto que contiene espermatozoides en bajas cantidades o débiles como para pasar las barreras antes de llegar al óvulo, la probabilidad está ahí y puedes correr el riesgo.

Además del embarazo no deseado, las relaciones sexuales sin protección de barrera como el condón, son una fuente de infección para enfermedades de transmisión sexual. Considera la búsqueda de un método anticonceptivo eficaz para ti si estás pensando en iniciar tu vida sexual.

Para los hombres existe el condón y para las mujeres las pastillas anticonceptivas y parches hormonales.

Los estudios revelaron que de cada 100 mujeres que usan este método, 27 quedaron embarazadas.

El riesgo de quedar embarazada, aún cuando no se eyacule dentro de la vagina aumentan cuando la mujer mantiene relaciones sexuales durante sus días fértiles, dado que el óvulo se encuentra más susceptible a la recepción del espermatozoide.

Si has mantenido relaciones sexuales sin condón y aún cuando no se haya dado una eyaculación interior y piensas que podrías estar embarazada, puedes hacer uso del método anticonceptivo de emergencia (píldora del día siguiente), pero esta no debe usarse más de tres veces al año y es mejor buscar un anticonceptivo para usar de manera regular.