Puré de coliflor para la dieta keto

México.- El puré de coliflor es un sustituto ideal para el puré de papa y podría formar parte de una buena dieta cetogénica si se prepara de manera correcta. Este platillo se asemeja de manera de manera increíble al puré de papa pero sin el almidón, se puede aderezar con múltiples sabores.

Para preparar el puré de coliflor e incluirlo en tu dieta diaria estos son los ingredientes que necesitas y la manera en que puedes prepararlos. No necesitas muchos ingredientes y de cualquier forma es riquísimo.

Ingredientes y preparación del puré de coliflor

El primer método para preparar el puré de coliflor puedes realizarlo en el microondas. Para esto necesitas:

Una coliflor mediana

Un cuarto de taza de agua

un tercio de caldo de pollo

dos cucharadas de crema agria

sal y pimienta la gusto

Coloca la coliflor en un recipiente que puedas meter al microondas, agrega el cuarto de taza de agua, cúbrelo con un plástico para microondas. (no uses tapas herméticas). Pon la coliflor en el microondas de tres a cinco minutos, cuando pase este tiempo y con la ayuda de un tenedor revisa si la coliflor está blanda, si no es así agrega mas tiempo dentro del microondas.

Ya que esté blanda machaca la coliflor y deja que se enfríe, antes de continuar retira el exceso de agua hasta que esté seca, realizado este procedimiento usa un procesador de alimentos para triturar la coliflor, si no lo tienes usa una licuadora. Licua y procesa la coliflor con los ingredientes restantes hasta que la coliflor esté sin grumos o hasta tener la consistencia deseada.

Ya que esté con la textura deseada sirve caliente o frío, de acuerdo a tus preferencias y gustos.

La coliflor forma parte de los ingredientes recomendados para quienes buscan llevar una dieta cetogénica. También para quienes desean dejar de consumir los carbohidratos de la papa.