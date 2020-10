¿Qué contiene el remdesivir? El primer tratamiento contra Covid-19 aprobado en EU

El remdesivir se convirtió este jueves 22 de octubre de 2020 en el primer y único tratamiento contra el coronavirus aprobado en Estados Unidos, de acuerdo con el anuncio realizado por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés).

El remdesivir es un medicamento antiviral que se aplica vía intravenosa, fabricado por la cadena farmacéutica estadounidense Gilead Sciences, Inc.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

De momento el tratamiento sólo podrá ser utilizado en pacientes adultos y adolescentes mayores de 12 años, que pesen al menos 40 kilogramos y requieran hospitalización por Covid-19, sin embargo, ha dado resultados prometedores como tratamiento, ya que ha mostrado su eficacia para frenar la propagación del virus SARS-CoV-2 y reducir el tiempo de hospitalización de pacientes de 15 a 10 días, ¿pero qué es lo que contiene exactamente?



¿Qué contiene el remdesivir?

El remdesivir es un profármaco, que es como se le llama a una sustancia inocua que se transforma en fármaco una vez que es metabolizada dentro del organismo; pertenece al grupo de los análogos nucleótidos y la forma en que actúa es inhibiendo una enzima del virus SARS-CoV-2 fundamental para su multiplicación.

El origen de este medicamento se remonta a 2013, cuando fue desarrollado por Gilead Sciences como tratamiento para la enfermedad del ébola y las infecciones provocadas por el virus Marburgo. Fue utilizado en ensayos clínicos durante la epidemia del ébola ocurrida en África Occidental entre 2013 y 2016, y gracias a sus resultados prometedores, se aplicó en el brote de 2018-2020 en el país africano de Kivu.

Sin embargo, dejó de aplicarse contra el ébola en agosto de 2019, cuando funcionarios de salud del Congo anunciaron que el remdesivir no era efectivo cotra el virus en comparación con otros tratamientos, como el mAb114, producido por Regeneron REGN-EB3.

Foto: AFP

En enero en 2020, Gilead Sciences comenzó a realizar pruebas de laboratorio del remdesivir para medir su efectividad contra el virus SARS-CoV-2, ya que previamente el medicamento había mostrado actividad in vitro contra el virus SARS y MERS en modelos animales.

Su popularidad aumentó tras la publicación de un estudio en la revista científica The New England Journal of Medicine, en el cual se aplicó durante 10 días a 53 pacientes (22 de Estados Unidos, 22 de Europa y Canadá y 9 de Japón). Tras 18 días, el 68% (36) de los pacientes mostraron mejorías en la clase de soporte de oxígeno, incluyendo de 17 a 30 pacientes que dejaron de necesitar intubación. Finalmente, el 47% (25) de los pacientes fueron dados de alta y el 13% (7) fallecieron.

Tras meses de ensayos clínicos y estudios, el remdesivir mostró su efectividad en algunos pacientes hospitalizados por Covid-19, en los cuales logró reducir de 15 a 10 días su tiempo de hospitalización. Fue este el tratamiento que se le aplicó al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cuando se contagió de coronavirus a principios de octubre.

Si bien hasta este jueves se ha hecho pública la aprobación del medicamento, desde el pasado 1 de mayo la FDA emitió una "autorización de uso urgente" del tratamiento en casos graves de coronavirus, a lo que sumó la "autorización condicional" del mismo por parte de la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) el 25 de junio.

Sin embargo, el 1 julio el gobierno estadounidense causó controversia al hacer pública su decisión: compraron el 90% de la producción de remdesivir para los próximos tres meses, por lo que han dejado practicamente sin el fármaco al resto del mundo durante este periodo.

¿Cuánto cuesta?

En cuanto a su precio, este es otro tema que también ha suscitado polémica, pues Gilead estableció que cada dosis de remdesivir será vendida a $390 dólares, al menos a los gobiernos de los países desarrollados. El precio aumenta a 520 dólares si se trata de una empresa de sanidad privada.

Cabe decir que cada paciente necesita de seis dosis administradas durante cinco días, por lo que cada el tratamiento de un solo paciente tendrá un costo de $2 mil 340 dólares para cada país, y $3 mil 120 dólares para particulares.

Pese a que el remdesivir ha sido el primer y único tratamiento contra el Covid-19 aprobado a la fecha en Estados Unidos, diversos estudios científicos todavía ponen en duda su eficacia, ya que sostienen que provoca una serie de efectos secundarios que podrían no ser benignos para los pacientes.