¿Qué efectos tienen las vacunas Covid-19 en la menstruación?

México.- A medida que la vacunación contra covid-19 avanza en México y el mundo con mujeres en edad reproductiva, las dudas sobre el posible impacto del fármaco en los ciclos menstruales crecen en redes sociales, así como en conversaciones cotidianas entre madres y amigas.

No obstante, hasta ahora son pocos los estudios que hablan de un posible impacto o de un impacto comprobable entre la vacuna y la menstruación.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Algunos de ellos realizados en Reino Unido y España ya hablan de sangrado temprano o inesperado, periodos perdidos o tardíos y periodos particularmente abundantes o incómodos, por ejemplo, aunque aclaran que no ocurre en todos los casos y que lo más importante es vacunarse cuando se tenga la oportunidad.

Leer más: Angustioso el duelo que se vive tras muertes de Covid-19 en México

Vacunarse en periodo activo

José Luis Sánchez Salas, doctor en ciencias con especialidad en microbiología y químico farmacobiólogo, destacó en entrevista para Debate que si se está pensando, por ejemplo, que por estar en un periodo de menstruación no deberían vacunarse, aclaró que hasta ahora no hay un registro de algún problema al respecto y es mejor tomar la vacuna.

Lo anterior ya que dijo que son mayores los beneficios de protección que los posibles efectos adversos en general.

“Al menos en este caso, en el periodo de menstruación pareciera, hasta ahora, de lo que han estado estudiando, que no tienen un problema mayor y en ese caso, también, que la infección por coronavirus, digamos esto, no es diferente, le puede pasar a cualquier persona, en el caso de las mujeres en el periodo o no periodo es muy parecido”, aclaró.

Marcela Peña Rodríguez, doctora en ciencia en biología molecular y académica en la Universidad Autónoma de Guadalajara, señaló para Debate que sí está descrito que pudiera haber un patrón en la menstruación, sobre todo un aumento en el siguiente periodo que se vaya a tener tras recibir la vacuna.

“Se está investigando la relación entre un tema relacionado a las mujeres, que son los estrógenos y lo que es la infección por SARS-CoV-2. Como todo es en conjunto, sí pudiera tener una relación, sin embargo, es muy temprano para determinar exactamente qué relación y cuáles son los efectos en concreto que tiene”, mencionó.

Recomendó que, en general, previo a la vacunación siempre sea importante una excelente alimentación, que incluya más frutas y verduras que por lo general se consumen, una muy buena hidratación o incluso suero. En este sentido, Peña Rodríguez dijo que también se contrarrestan mucho de los síntomas que suelen tener las mujeres en el periodo, como agotamiento, cansancio, dolor de cabeza.

¿Qué dicen los estudios?

Uno de los pocos estudios que se han realizado para determinar el impacto de las vacunas y la menstruación, estuvo a cargo de la profesora Emma Duncan, del King’s College London, que se especializa en genética y endocrinología y que forma parte de COVID Symptom Study, de la empresa en ciencias de la salud ZOE; respaldada por los gobiernos de Gales y Escocia.

La especialista apuntó que desde la aplicación ZOE COVID, 3 mil usuarias describieron cambios en sus periodos después de la vacunación. Estos incluyeron sangrado temprano o inesperado, periodos perdidos o tardíos y periodos particularmente abundantes o incómodos, por ejemplo.

De forma específica, detalla que a fines de abril, cuando se les ofreció la vacuna a mujeres de 40 años o más, y a mujeres más jóvenes, que eran trabajadoras de la salud o en otras funciones de atención, se habían vacunado más de 657 mil usuarias de la aplicación ZOE COVID que menstrúan.

Sin embargo, menos del 0.1 por ciento había registrado una irregularidad en la menstruación dentro de los tres meses posteriores a la vacunación. Al respecto, la especialista Emma Duncan señaló que la edad media de la menopausia en el Reino Unido es de 51 años, pero se considera habitual entre 45 y 55 años.

Antes de la menopausia, destacó que los periodos se vuelven cada vez más irregulares. Entonces, en esos primeros días, con el lanzamiento de la vacuna que incluye a muchas mujeres perimenopáusicas, que de todos modos pueden estar experimentando periodos irregulares, la experta apuntó que es difícil estar seguro de que esos cambios se debieron a la vacuna en sí.

Según declaró para COVID Symptom Study, ahora que a todas las personas adultas que menstrúan se les ha ofrecido la vacuna, los informes de una irregularidad en el ciclo menstrual han aumentado ligeramente, pero todavía eran menos del 0.5 por ciento de todas las mujeres vacunadas que usaban la aplicación, hasta finales de junio.

Para Emma Duncan, del King’s College London, esas tasas aún son muy bajas y hay muchas razones por las que las mujeres experimentan irregularidades en el periodo.

Posvacuna

La especialista destacó que una posible razón del porqué cambia el ciclo menstrual después de la vacuna, podría ser que el revestimiento del útero también contiene los mismos mensajeros químicos, citocinas, que regulan la inflamación; y si estos se ven afectados por la inmunización, algunas mujeres pueden notar algunos cambios en el sangrado.

“Algunas mujeres pueden estar tomando AINE (antiinflamatorios no esteroides) como ibuprofeno o aspirina para ayudar a lidiar con los efectos secundarios de la vacuna, como fiebre o dolores y molestias, por lo que estos también pueden hacer una pequeña diferencia en el flujo menstrual”, mencionó.

Emma Duncan, del King’s College London, declaró para COVID Symptom Study que la menstruación tiende a estar influenciada por eventos que ocurren un par de semanas antes. Detalló que un ciclo típico de 28 días, la ovulación generalmente ocurre el día 14. A

l respecto agregó que en diferentes puntos del ciclo menstrual, las mujeres experimentan diferentes niveles de mensajeros químicos llamados citocinas. “Estas son moléculas de señalización elaboradas por las células del sistema inmunológico, que ayudan a mediar y regular la inmunidad y la inflamación”, explicó.

La especialista añadió que estas moléculas mensajeras pueden contribuir a los síntomas del síndrome premenstrual, junto con otras hormonas que varían a lo largo del ciclo. También juegan un papel en los calambres y la incomodidad que experimentan muchas mujeres en el momento de sus periodos.

“Cuando se vacuna, las citocinas también pueden aumentar, lo que podría provocar síntomas similares a los que normalmente experimentaría en diferentes momentos de su ciclo menstrual. Esto tampoco sería sorprendente dado que podrían estar involucrados los mismos mensajeros, por lo que puede ser difícil distinguir entre los dos”, reafirmó.

Poco comunes

Pero qué hacer si preocupa la vacuna covid-19 y la menstruación. La especialista en genética y endocrinología reconoció que si las mujeres experimentan sangrados inesperados, falta de menstruación y menstruaciones abundantes e incómodas, son eventos reales y angustiantes.

Sin embargo, apuntó de acuerdo con sus informes y otros informes de mujeres de todo el mundo, datos de ensayos de vacunas y datos anteriores de otros tipos de vacunación, que estos problemas parecen ser poco comunes. “Si ocurren, es muy poco probable que persistan durante mucho tiempo, como máximo uno o dos ciclos”, enfatizó.

Destacó que lo más importante es aceptar la vacunación cuando se tenga la oportunidad porque esta es la principal forma de terminar con pandemia. Emma Duncan advirtió que si se experimenta sangrado irregular o interrupción de los periodos durante más de uno o dos ciclos, debe acudir a su médico.

“Cualquier persona que haya tenido un periodo (o sangrado de cualquier duración) después de 12 meses sin menstruación debe ver a su médico de cabecera, independientemente de si se trata de un problema ‘único’ o continuo,” advirtió.

Estudio: siete de cada diez mujeres aseguran notar alteraciones

El proyecto de investigación de la Universidad de Granada “Efecto de la vacunación contra el SARS-CoV-2 en el ciclo menstrual de mujeres en edad fértil. Proyecto Eva” es una iniciativa que investiga posibles alteraciones menstruales tras la vacuna contra el coronavirus. En la fase inicial se ha recabado información mediante más de cinco mil encuestas en la que siete de cada diez mujeres aseguran notar alteraciones.

Leer más: Hombres, los que menos atienden su salud mental en pandemia

Laura Baena García, investigadora del Departamento de Enfermería de la Universidad de Granada, destacó, de acuerdo con la universidad, que lo más común que dijeron padecer estas mujeres, es un mayor sangrado al periodo siguiente de la administración de la vacuna y parece ser un efecto leve y transitorio. “Pero sí es importante que se describa porque a muchas mujeres se les están haciendo pruebas que quizás sean innecesarias y por supuesto es normal”, mencionó.

Este estudio no ha concluido todavía y la universidad espera aportar mayor información mientras ese país y algunos otros del mundo avanzan en la vacunación de mujeres en edad reproductiva.

Documentales sobre crímenes en México que son necesarios de ver en Netflix

Síguenos en