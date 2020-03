Qué es coolsculpting y cómo funciona la nueva forma de perder grasa

Estados Unidos.- La criolipólisis o "Coolsculpting" es una técnica elaborada por el laboratorio del Hospital General de Massachusetts, se trata de un método no quirúrgico para reducir la grasa debajo de la piel. Ahora los mismos creadores trabajan para modificar la técnica que puede reducir la grasa selectivamente en casi cualquier parte del cuerpo usando una solución segura de hielo inyectable o "lodo", indicó un artículo de la Universidad de Harvard.

La tecnología, aún no aprobada para su uso en humanos, está diseñada para eliminar la grasa en el abdomen u otras partes del cuerpo, prácticamente en cualquier lugar al que se pueda llegar con una aguja hipodérmica. La grasa es una parte normal de nuestros cuerpos, pero en exceso o con algunas enfermedades puede ser mortal.

La nueva técnica se describe en un artículo publicado en línea antes de la impresión en la revista Plastic and Reconstructive Surgery. Como dijo uno de los revisores del artículo, "este tratamiento tiene el potencial de convertirse en uno de los procedimientos cosméticos más realizados en la práctica de la cirugía plástica".

"El atractivo de esta técnica es que es fácil y conveniente de hacer", dice la autora principal Lilit Garibyan, investigadora del Centro Wellman de Fotomedicina en MGH y el Departamento de Dermatología de la Facultad de Medicina de Harvard. “Con Coolsculpting, que es una técnica de enfriamiento tópico, el paciente tiene que sentarse allí durante casi una hora para que el calor se difunda de la grasa debajo de la piel. Con esta nueva técnica, el médico puede hacer una inyección simple que toma menos de un minuto, el paciente puede irse a casa y luego la grasa desaparece gradualmente ”.

La criolipólisis es actualmente la tecnología líder de eliminación de grasa no invasiva debido a sus efectos secundarios menores y su naturaleza no invasiva. Sin embargo, el método de Coolsculpting está limitado por la cantidad de grasa que se puede eliminar por tratamiento, y no es práctico para alcanzar la grasa más profundamente asentada alrededor de los órganos u otras estructuras corporales.

El giro innovador del equipo de MGH sobre la técnica implica el uso de una "suspensión" de hielo inyectable, una solución estéril de solución salina normal y glicerol (un ingrediente alimentario común) que contiene aproximadamente 20 por ciento a 40 por ciento de pequeñas partículas de hielo, de textura similar al granizado.

Bajar de peso.

La solución se puede inyectar directamente en los depósitos de grasa, lo que hace que las células de grasa (adipocitos) se cristalicen y mueran, y los depósitos de grasa se encojan. Los adipocitos muertos son eliminados gradualmente por el cuerpo durante un período de semanas.

"Una de las cosas interesantes de esto es cómo la suspensión inyectada causa efectos selectivos sobre la grasa", dijo Rox Anderson, coautor y líder del Centro Wellman. "Incluso si la suspensión se inyecta en otro tejido, como el músculo, no hay una lesión importante".

Como informan los investigadores, la inyección de la solución de hielo en los cerdos resultó en una reducción del 55 por ciento en el grosor de la grasa en comparación con la de los cerdos inyectados con la misma solución de hielo derretido. No hubo daños en la piel o los músculos en el sitio de inyección, y no se observaron efectos secundarios sistémicos ni anormalidades.

A diferencia del enfriamiento tópico, la inyección de lechada puede apuntar y eliminar el tejido graso esencialmente a cualquier profundidad y en cualquier sitio al que se pueda acceder con una aguja o catéter. La inyección de lechada de hielo fisiológica podría ser un método transformador para el contorno corporal no quirúrgico.

Con información de news.harvard.edu