¿Qué es el HENIPAVIRUS que ha surgido en China y muchos temen?

China ha identificado un virus que ha enfermado ya a más de 35 personas; henipavirus, se trata de un nuevo virus de origen zoonótico (que se transmite de animales a humanos), dijeron las autoridades sanitarias de China.

El henipavirus causaría desde enfermedades respiratorias leves hasta encefalitis graves. Hasta el momento el virus se identifica como henipavirus Langya y ha causado infecciones en la provincia de Shandong, en el este de China, y en la provincia de Henan, en el centro.

Síntomas del henipavirus

De acuerdo a una publicación de The New England Journal of Medicine, se explica que este virus podría causar la siguiente sintomatología:

Fiebre (100% de los pacientes)

Fatiga (54%)

Tos (50%)

Anorexia (50%)

Mialgia (46%),

Náuseas (38%)

Dolor de cabeza (35%)

Vómitos (35%)

Alteración de la función hepática (35%) y renal (8%)

A pesar de a sintomatología, el profesor del Programa de Enfermedades Infecciosas Emergentes de la Faculta de Medicina Duke-Nus, Wang Linfa, manifestó que no hay que entrar en pánico, de acuerdo a lo publicado en el portal UNAM Global.

Los casos graves de este virus pueden desarrollar encefalitis severas que llevan al estado de coma en periodos de entre 24 y 48 horas.

El periodo de incubación del virus oscila entre los 4 y 14 días. Este virus se detectó en cabras, perros y 25 especies de musarañas.

De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, el virus se trasmite de animal a personas, pero este puede contagiarse en ocasiones entre personas.

Los brotes anteriores en Malasia se debieron al contacto directo entre cerdos infectados y humanos.

Este virus es relativamente nuevo, pues se tiene conocimiento de él apenas desde el año 1999, cuando se presentó un brote entre cuidadores de cerdos.

Te recomendamos leer:

”El coronavirus no será la última enfermedad contagiosa que provoque una pandemia, ya que nuevas enfermedades tendrán un impacto cada vez mayor en la vida diaria de la raza humana”, declaró el subdirector del departamento de Patologías Infecciosas del hospital Huashan, afiliado a la Universidad de Fudan, Shanghái, publicó UNAM Global.