Qué es el Sindrome de Tourette, la enfermedad que padece Billie Eilish

México.- El Sindrome de Tourette es un padecimiento que se caracteriza por movimientos involuntarios indeseados y repetitivos como por ejemplo parpadear, encoger los hombros, emitir sonidos raros o palabras ofensivas, recientemente Billie Elish indicó que padece este síndrome que le fue diagnosticado en la adolescencia.

Este comienza a desarrollar se en algunas personas entre los 2 y 15 años de edad, las posibilidades de desarrollo del Síndrome de Tourette son más altas en hombres que en mujeres.

Este síndrome no tiene cura, pero se puede tratar aunque generalmente el tratamiento no es necesario dado que los síntomas no son molestos ni causan efectos secundarios para la salud. En el caso de los tics nerviosos estos suelen disminuir o controlarse a partir de los 10 años.

Los tics pueden ser simples:

Parpadeo de ojos

Sacudir la cabeza

Encoger hombros

Mover ojos repetitivamente

Retorcer la nariz

Hacer movimientos con la boca

Complejos como:

Tocar u oler objetos

Repetir movimientos observados

Caminar siguiendo un patrón determinado

Hacer gestos obscenos

Inclinarse o girar

Saltar

En cuanto a los sonidos los simples son:

Resoplar

Toser

Aclarar la garganta

Ladrar

Los complejos son:

Repetir palabras propias o frases

Repetir palaras o frases de otros

usar palabras vulgares, obscenas o insultos

El Sindrome de Tourette generalmente permite a quienes lo padecen llevar una vida sana y activa, sin embargo algunas veces puede ocasionar problemas de autoestima. Las personas con antecedentes familiares de Sindrome de Tourette son más propensas a desarrollarlo, los hombres tienen tres y cuatro veces más probabilidades de padecerlo que las mujeres.