Qué es el agroquímico glifosato probable cancerígeno y presente en varios alimentos

El glifosato es un herbicida que se utiliza para el control de la maleza que puede llegar a afectar a los cultivos al quitarle luz, agua y nutrientes. El glifosato se ha utilizado en diversos cultivos en el mundo desde hace al menos 35 años y recientemente ha sido catalogado como posible cancerígeno para seres humanos por la Organización Mundial de la Salud desde el 2015.

Esta clasificación se dio luego de encontrar una fuerte evidencia de que causa cáncer en animales. También se sospecha que actúa como un disruptor endocrino y que es tóxico para la reproducción.

De acuerdo a Greepeace España, el glifosato se filtra en el suelo, el agua, y sus residuos permanecen en los cultivos: está en lo que comemos, en el agua que bebemos y en nuestros cuerpos.

Las personas que se encuentran en mayor riesgo por el glifosato son las personas que se dedican a la agricultura, sus familias, fetos, bebés y la infancia. Además, Greenpeace también puede afectar a otros seres vivos como lombrices de tierra, fundamentales para mantener e incrementar la fertilidad del suelo.

Por último, el uso del glifosato también reduce la diversidad y cantidad de especies vegetales y por ello puede afectar a seres vivos cruciales para la agricultura, como son los polinizadores.

La Agencia Internacional de Investigación sobre el Cáncer en el 2015 también declaró al glifosato como probable cancerígeno tras realizar varios estudios epidemiológicos en Estados Unidos, Canadá y Suecia en trabajadores agrarios.

Greenpeace también a advertido que el glifosato ha sido vinculado a efectos crónicos, defectos de nacimiento, cáncer, neurológicos (incluso implicado en causar el mal de Parkinson), y efectos agudos por el uso directo del producto por los agricultores o por la exposición de los habitantes.

Sin embargo en México, la Unión Mexicana de Fabricantes y Formuladores de Agroquímicos indica que glifosato es un producto de bajo impacto tanto en el ambiente como el la toxicidad. Advierte que dejar de usar este agroquímico podría generar mermas de entre 30 y 40 por ciento. El gobierno mexicano se ha propuesto eliminar totalmente el uso de glifosato en en 2024. En el país se llegan a usar 20 millones de litros de este herbicida al año.

La Agencia Internacional de Investigación contra el Cáncer (IARC) catalogó al glifosato como probable cancerígeno nivel 2A, ya que las evidencias de que cause cáncer en humanos no son del todo claras. Esta declaración se dio tras la investigación en la que participaron 17 expertos de 11 países distintos y encabezados por la doctora Kathryn Z. Guyton, cuyos resultados se publicaron en la revista The Lancet Oncology.

La investigación concluyó que el glifosato se ha detectado en el aire por fumigación, en el agua y la alimentación. Estudios en ratones machos han arrojado que provoca tendencia al desarrollo de carcionoma túbulo renal y hemangiosarcoma. Una formulación del glifosato promueve tumores de piel en estudios con ratones.

También se han detectado restos de glisofato en sangre y en orina de trabajadores agrícolas, lo que indica que es absorbido. Un estudio informaba de incremento de marcadores en sangre de daños cromosómicos en residentes de diversas comunidades rurales después de fumigar con agrotóxicos que contienen glifosato.