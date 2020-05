¿Qué es el glutamato Monosódico y qué daños causa?

México.- El glutamatao monosódico es un realzador de sabor que se agrega comunmente a la comida china y a otros alimentos que se venden enlatados.

Aunque de acuerdo a la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) de los Estados Unidos este ingrediente suele ser inocuo, puede ser controversial y por ello cuando se agrega glutamato monosódico a los alimentos, la FDA exige que aparezca en la etiqueta.

Este ingrediente se ha usado por décadas y durante este tiempo se han recibido por parte de la FDA informes anecdóticos de reacciones adversas en los consumidores. Estos han sido nombrados como "conjunto de síntomas del glutamato monosódico" y entre ellos se encuentran:

Dolor de cabeza

Sofoco

Transpiración

Presión o tensión facial

Entumecimiento, hormigueo o ardor en el rostro, el cuello y otras áreas

Latidos rápidos con aleteos (palpitaciones cardíacas)

Dolor en el pecho

Náuseas

Debilidad

Sin embarago no se han encontrado pruebas concluyentes de que el glutamato monosódico sea el causante de estas reacciones adversas. En general, los síntomas son leves y no requieren tratamiento. La única manera de evitar una reacción es no consumir alimentos que contengan glutamato monosódico, indica Clínica Mayo.

