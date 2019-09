Qué es el lupus, enfermedad de la que murió la hija de Rocío Sánchez Azuara

La mañana de este lunes la conductora Rocío Sánchez Azuara dio a conocer una lamentablemente noticia a través de un video en su red social, su hija Daniela Santiago Sánchez, de 31 años murió de lupus eritematoso, padecimiento con el que luchó durante varios años.

La lamentable perdida de la hija de Rocío Sánchez Azuara puso de luto al medio del espectáculo, miles de seguidores de Rocío han visto el video compartido por la madre de la víctima de terrible enfermedad y han lamentado el deceso.

Con un video y emotivo mensaje se despidió Rocío Sánchez Azuara: "Es tán difícil ver que has partido, saber que nunca más estarás conmigo, que tu sonrisa queda en mi recuerdo, que tu voz seguirá en mi mente, pero a pesar del gran dolor que tu ausencia me causa, sólo me queda la certeza que ya estas descansando ya gradecer por siempre tu amor hoy Dios ha querido tenerte a su lado descansa en paz Daniela Santiago Sánchez".

¿Qué es el Lupus, la enfermedad que cobró la vida de la hija de Rocío Sánchez Azuara?

El lupus es una enfermedad autoinmune, el propio sistema inmunitario ataca las células y tejidos sanos por error. El Lupus puede dañar muchas partes del cuerpo como; articulaciones, piel, riñones, corazón, pulmones, vasos sanguíneos y el cerebro.

¿Cómo da el Lupus?

Afortunadamente el lupus no es una enfermedad contagiosa ya que no es una bacteria, virus, hongo o parásito, muchos creen que puede transmitirse por via sexual pero no es así, su contagio es imposible por cualquier vía.

¿Tiene cura el Lupus?

Lamentablemente el lupus no tiene cura, pero existen tratamientos que hacen que esta bajo control y miminiza los sintomas.

¿El lupus es mortal?

El Lupus no es una enfermedad mortal universal, con un seguimiento cercano y un tratamiento adecuado, más del 90% de enfermos tienen una expectativa de vida normal.

¿Qué sintomas tiene el Lupus?

Cansancio extremo.

Erupción malar.

Inflamación de las articulaciones.

Fiebre sin causa aparente.

Dedos de las manos o pies pálidos o de color púrpura.

Erupciones rojas en la piel, generalmente en la cara y en forma de mariposa.

Pérdida de cabello.

Dolor en el pecho al respirar en forma profunda.

Sensibilidad al sol

Entre el 50 y el 90 % de las personas que padecen lupus identifican el cansancio como uno de los síntomas principales.