Qué es el lupus, enfermedad que amenaza a Kim Kardashian

Kim Kardashian esta pasando por un momento difícil al saber que dio positivo en lupus tras practicarse un test de anticuerpos, pero ¿que es la enfermedad que la esta asechando? muchas personas se lo están preguntando, es por eso que te informamos todo lo que debes saber sobre el lupus.

¿Qué es el Lupus?

El lupus es una enfermedad autoinmune, el propio sistema inmunitario ataca las células y tejidos sanos por error.

El Lupus puede dañar muchas partes del cuerpo como; articulaciones, piel, riñones, corazón, pulmones, vasos sanguíneos y el cerebro.

¿Cómo da el Lupus?

Afortunadamente el lupus no es una enfermedad contagiosa ya que no es una bacteria, virus, hongo o parásito, muchos creen que puede transmitirse por via sexual pero no es así, su contagio es imposible por cualquier vía.

¿Tiene cura el Lupus?

Lamentablemente el lupus no tiene cura, pero existen tratamientos que hacen que esta bajo control y miminiza los sintomas.

¿El lupus es mortal?

El Lupus no es una enfermedad mortal universal, con un seguimiento cercano y un tratamiento adecuado, más del 90% de enfermos tienen una expectativa de vida normal.

¿Qué sintomas tiene el Lupus?

Los síntomas más comunes del lupus son:

Cansancio extremo.

Erupción malar.

Inflamación de las articulaciones.

Fiebre sin causa aparente.

Dedos de las manos o pies pálidos o de color púrpura.

Erupciones rojas en la piel, generalmente en la cara y en forma de mariposa.

Pérdida de cabello.

Dolor en el pecho al respirar en forma profunda.

Sensibilidad al sol

Entre el 50 y el 90 % de las personas que padecen lupus identifican el cansancio como uno de los síntomas principales.

¿Cómo se detecta el Lupus?

El análisis de sangre para detectar la presencia de AAN, es una prueba sensible en el lupus, ya que estos anticuerpos se encuentran presentes en el 97 por ciento de las personas que tienen la enfermedad.

Un resultado positivo en dicho análisis no siempre significa que usted padezca dicha enfermedad, es por eso que también se realizan biopsia de piel y de riñon y/o examenes de orina.

Las pruebas de laboratorio para lupus incluyen las siguientes:

Conteo sanguíneo completo (CSC)

Velocidad de sedimentación globular (VSG)

Análisis de orina

Química sanguínea

Prueba de niveles del complemento

Prueba de anticuerpos antinucleares (ANA)

Prueba de anticuerpo anticardiolipina (coágulos sanguíneos)

¿Existen tipos de lupus?

Existen varios tipos de lupus.