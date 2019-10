Qué es la candidiasis vaginal y qué síntomas tiene

México.- La candidiasis vaginal es una infección causada frecuentemente por el hongo Candida albicans. Esta infección afecta a las mujeres en algún momento de su vida.

El hongo que produce la candidiasis se encuentra normalmente en la vagina de la mujer así como en la boca, el tubo digestivo y la piel, sin embargo bajo ciertas circunstancias este hongo prolifera y se pierde el equilibrio del pH y esto genera la infección.

La candidiasis vaginal no es una infección que se disemine por la vía sexual, sin embargo, algunos hombres pueden tener síntomas como comenzón, erupción cutánea o irritación en el pene tras el contacto sexual con una mujer infectada. Una infeccion por candidiasis ocasionalmente es normal, pero cuando estas son frecuentes puede deberse a otro problema de salud.

Los síntomas de la candidiasis vaginal son:

Flujo vaginal anormal. El flujo puede fluctuar de una secreción blanca ligeramente acuosa a un flujo blanco espeso y abundante (como requesón).

Ardor y prurito en los labios y en la vagina

Relaciones sexuales dolorosas

Micción dolorosa

Enrojecimiento e inflamación de la piel justo por fuera de la vagina (vulva)

Existen medicamentos como cremas, ungüentos, tabletas vaginales o supositorios, y tabletas orales. La mayoría puede comprarse sin necesidad de acudir con el médico como son:

Miconazol

Clotrimazol

Tioconazol

Butoconazol

Sin embargo no se debe automedicar para curar la candidiasis si:

No tiene certeza de que tenga una candidiasis.

Los síntomas no desparecen después de usar medicamentos de venta libre.

Los síntomas empeoran.

Usted presenta otros síntomas.

Puede haber estado expuesta a una ITS.