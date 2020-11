Qué es la diabetes, sus síntomas y prevención

La diabetes es una enfermedad que se asocia generalmente con estilos de vida poco saludables, con la obesidad, sobrepeso, vida sedentaria y alimentación rica en azúcares y grasas además de predisposición genética como hermanos o poadres con el padecimiento.

En México, en una estimación realizada en el 2018 por el Instituto Mexicano del Seguro Social, se encontró que cada hora se realizaban hasta 14 diagnósticos de diabetes. Ese mismo año el IMSS, reportó 4.2 millones de derechohabientes con diabetes, segunda causa de muerte debajo de las enfermedades cardiovasculares.

Cada 12 de noviembre se celebra el día mundial contra la diabetes, con el objetivo de ayudar a concientizar a la población mundial sobre la importancia del diagnóstico oportuno.

La diabetes se clasifica en diabetes tipo 1 y diabetes tipo 2.

Se desconoce la causa exacta de la diabetes tipo 1. Lo que sí se sabe es que tu sistema inmunitario, que normalmente combate las bacterias o los virus dañinos, ataca y destruye las células que producen insulina en el páncreas. Esto te deja con muy poca insulina, o sin insulina. En lugar de ser transportada a tus células, el azúcar se acumula en tu torrente sanguíneo.

En la prediabetes —que puede provocar diabetes tipo 2— y en la diabetes tipo 2, las células se vuelven resistentes a la acción de la insulina, y el páncreas no puede producir la cantidad suficiente de insulina para superar tal resistencia. En lugar de pasar a tus células donde se necesita como fuente de energía, el azúcar se acumula en tu torrente sanguíneo.

La prediabetes se origina cuando los niveles de la glucosa en la sangre son mayores que los normales, pero no lo suficientemente altos como para diagnosticar diabetes.

Los síntomas de la diabetes son variables según la cantidad de azúcar en aumento. Algunos pacientes, especialmente los que padecen diabetes tipo 2 pueden no experimentar síntomas en un principio, sin embargo en la diabetes tipo 1, los síntomas tienden a aparecer rápidamente y ser más graves.

Estos son algunos de los signos y síntomas de la diabetes tipo 1 y tipo 2:

Aumento de la sed

Ganas frecuentes de orinar

Hambre extrema.

Pérdida de peso inexplicable

Presencia de cetonas en la orina (las cetonas son un subproducto de la degradación muscular y de grasas que se produce cuando no hay insulina suficiente disponible).

Fatiga

Irritabilidad

Visión borrosa

Llagas de cicatrización lenta.

Infecciones frecuentes, como infecciones en las encías, en la piel y en la vagina.

La diabetes tipo 1 puede aparecer a cualquier edad pero generalmente se manifiesta durante la infancia o adolescencia. La diabetes tipo 2 es el tupo de diabetes mas común, si bien también puede aparecer a cualquier edad es más frecuente en mayores de 40 años.

Los factores de riesgo para el desarrollo de diabetes tipo 1 son los antecedentes familiares, los factores ambientales y la presencia de células en el sistema inmunitario que causan daños, estos generalmente no pueden ser modificados.

La diabetes tipo 2 se detona con factores como el sobrepeso, la inactividad, antecedentes familiares, raza, edad, diabetes gestacional, síndrome de ovario poliquístico, presión arterial alta o niveles de colesterol y triglicéridos anormales.

Detectar a tiempo la diabetes y comenzar un tratamiento lo antes posible puede hacer que la enfermedad no cause mayores complicaciones. Una diabetes bien controlada no priva al paciente de una vida plena. Actualmente existen tratamientos que funcionan perfectamente para cada tipo de paciente.