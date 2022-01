¿Qué es la flurona y qué síntomas tiene esta enfermedad detectada en Israel?

La flurona ya ha comenzado a ser investigada por el Ministerio de Salud de Israel, pues los expertos estiman que podría haber más casos no identificados, mientras el país se prepara para administrar la cuarta dosis de la vacuna contra Covid-19 a partir de esta semana.

El médico israelí advirtió que cada vez se observan más enfermedades de este tipo en mujeres embarazadas, además de casos de Covid-19 en mujeres que no están vacunadas contra el virus ni la gripe.

Sin embargo, hay que resaltar que la paciente con flurona no ha sufrido ninguna complicación y únicamente presenta síntomas leves de ambas enfermedades.

Los especialistas le administraron a la mujer una mezcla de medicamentos "que atacan tanto al coronavirus como a la gripe", y destacaron que tr as el parto se encuentra "en buen estado de salud " e incluso fue dada de alta.

La primera paciente con flurona es una mujer embarazada de 30 años, quien no había recibido ninguna vacuna contra Covid-19 ni gripa , y que dio a luz en un hospital de Petaj Tikva, Israel.

Raúl Durán Periodista

Egresé de la licenciatura en Lengua y Literatura Hispánicas de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) en 2018. Inicié mi experiencia como en medios de comunicación en enero de 2019, uniéndome al equipo de periódico EL DEBATE como reportero web para el portal de noticias Debate.com.mx, permaneciendo como tal a la fecha. Me dedico a elaborar noticias de interés general y generar contenido para búsquedas de Google con base en conocimientos de SEO, para lo cual me he capacitado con diversos cursos proporcionados por Google. Mi interés periodístico se centra en temas de política, cultura, economía y seguridad tanto a nivel nacional como global. Escribo consciente de la responsabilidad que implica el acercar al lector información, procurando siempre que ésta sea veraz e imparcial.