Qué es la hipovolemia

México.- La hipovolemia ocurre cuando se sufre una pérdida grave de sangre o líquido, lo que hace imposible que el corazón pueda bombear sangre suficiente al cuerpo. Cuando esto ocurre se dice que se ha sufrido un shock hipovolémico, esto hace que muchos órganos dejen de funcionar.

La hipovolemia es una condición médica grave que debe ser atendida de inmediato y se origina cuando el cuerpo ha perdido aproximadamente una quinta parte o más del volumen normal de sangre.

La pérdida de sangre puede deberse a:

Sangrado de las heridas

Sangrado de otras lesiones

Sangrado interno, como en el caso de una hemorragia del tracto gastrointestinal

Cuando se pierde líquido también podría ocasionarse una hipovolemia y se pierde gran cantidad de líquido al sufrir quemaduras, diarrea, transpiración excesiva y vómitos.

De acuerdo a AARP (anteriormente la Asociación Americana de Personas Jubiladas) Los signos de que una persona está propensa a tener un shock hipovolémico son:

Ansiedad o agitación

Piel fría y pegajosa

Confusión

Disminución o ausencia de gasto urinario

Debilidad general

Piel de color pálido (palidez)

Respiración rápida

Sudoración, piel húmeda

Pérdida del conocimiento

Cuando una persona tiene un shock hipovolémico se debe llamar de inmediato a los servicios de emergencia y mientras espera se puede hacer lo siguiente:

recueste a la persona sobre una superficie plana con los pies elevados a aproximadamente 30 centímetros del piso

evite moverla si sospecha que existe una lesión en la cabeza, el cuello o la espalda

manténgala abrigada

evite darle líquidos por vía oral porque puede atragantarse

No eleve la cabeza, quite la suciedad visible de la herida, no retire cualquier objeto punzocortante de la herida, rodee la herida con un pañuelo, camina o trozo de tela para minimizar la pérdida de sangre y aplique un poco de presión.

De no tratarse correctamente, la hipovolemia podría dañar órganos como riñones y el cerebro, causar gangrena en los brazos y piernas además de un ataque cardíaco.