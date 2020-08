¿Qué es la vacuna tripe viral?

México.- La vacuna triple viral o triple vírica es una vacuna que protege contra el sarampión, paperas y rubeóla. Esta vacuna es también conocida como SPR o SRP.

La vacuna tripe viral está compuesta por virus atenuados que se administran mediante una inyección. La SPR se administra generalmente en niños menores de un año de edad y se otorta un refuerzo antes de la edad preescolar entre los cuatro y cinco años.

La vacuna tripe viral es usada de manera común en todo el mundo se estima que desde 1970 cuando fue introducida se han aplicado 500 millones de dosis de la vacuna.

Antes de la aplicación de esta vacuna, el saramíón era casi inevitables en el mundo y hasta la fecha la incidencia de sarampión ha caído a menos del 1 % de las personas menores de edad de 30 países que usan la vacuna rutinariamente.

La vacuna triple viral ha evitado el surgimiento de 52 millones de casos nuevos de sarampión en el mundo y evitado 1.4 millones de muertes.

La vacuna también ha ayudado a disminuir los casos de paperas y rubéola.

No es efectiva contra el coronavirus

Recientemente con la pandemia de coronavirus se comenzó a recomendar, falsamente, a la vacuna tripe viral como tratamiento, sin embargo, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) dijo que Hasta hoy, no se cuenta con evidencia científica que demuestre que el uso de la vacuna Triple Viral (Sarampión, Rubeola y Parotiditis) sirva como un tratamiento para prevenir y/o tratar SARS-Cov-2 (COVID-19) y que La aplicación de la vacuna Triple Viral para prevenir y/o tratar COVID-19 no está autorizada y puede causar efectos adversos a la salud. Por lo que no debe ser aplicada para un propósito diferente a la que fue autorizada.

