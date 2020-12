¿Qué es lo primero que hay que hacer para adelgazar?

Muchas personas que se han decidido a adelgazar no saben por donde comenzar. Aquí se debe tener en claro que las acciones para bajar de peso pueden ser distintas en cada caso, pero hay algunos consejos que pueden ser útiles para todos.

Si eres de los que no sabe por dónde comenzar, debes saber que hay mucha gente en la misma situación. Lo importante es que has te has decidido a perder peso, este es un buen adelanto para mejorar tu salud.

Adelgazar ayuda a mejorar el estado de salud y a eliminar riesgos de salud en un futuro como el desarrollo de la diabetes.

Debes tener en cuenta que el proceso de pérdida de peso debe ser gradual y lento, si se hace de esta manera, es posible que peso ya no se recupere con facilidad en el corto plazo.

Estos son los consejos que debes tomar en cuenta para comenzar a adelgazar

Decídete. Lo más importante que requieres para comenzar a bajar de peso es decidirte. Es el primer paso para tomar un camino a mejorar la salud, debes tomar en cuenta que para esto es necesario ir paso a paso, se requiere de compromiso y decisión.

Sal a caminar. Caminar tiene beneficios increíbles para perder peso. Es una forma de inicio para los que quieren adelgazar . Caminar ayuda en otros aspectos como el mejoramiento del estado de ánimo al mismo tiempo que ayuda a adelgazar. Busca unos zapatos cómodos y comienza paso a paso. (Cómo caminar para ayudar a adelgazar: sigue estos consejos para que este ejercicio funcione).

Haz un tablero de tu vida ideal. Inspírate en cosas que quieres, busca imágenes en revistas y recórtalas para que sepas cuál es tu meta y por la que deberás trabajar día a día. Esta deberá ser tu fuente de inspiración.

No bebas calorías. Evita lo más posible las calorías en las bebidas. Evita los jugos, refrescos o bebidas deportivas, bebe sólo agua, es lo único que requieres para hidratar tu cuerpo. Debes dejar de lado también los refrescos de dieta ya que contienen edulcorantes que activan los "puntos de recompensa" del cerebro. El agua se recomienda beber de entre 35-40 ml por cada kilo de peso corporal y añade 500-1000 ml por hora de ejercicio.

Define por qué quieres adelgazar. Tienes que escribirlo y tenerlo presente siempre, en el espejo de tu baño, en el coche, la oficina, tu cartera, siempre debes tenerlo presente. Pueden ser motivaciones como el lucir ese traje hermoso para la fiesta, mejorar tu salud, pero nunca debes hacerlo por lo que los demás han dicho de ti.

Equilibrio y estabilidad. Comienza por buscar equilibrio físico, es decir intenta mantenerte en un sólo pie en una superficie inestable, de esta forma ayudas al sistema neuromuscular a trabajar de forma eficiente.

Anota lo que comes. ¿Lo que comes es correcto para ti? ¿Son demasiadas calorías? Para esto debes anotar todo lo que comes, es la mejor forma de encontrar lo que debes dejar de comer sin caer en extremos, recuerda que tomar muy pocas calorías puede dificultar la pérdida de peso y que el cuerpo se libre de esa grasa extra, ya que la está reservando en caso de hambruna.

Come con atención. Al momento de comer es indispensable que estés presente, es decir que no tengas distracciones como el celular o la televisión. Céntrate en tus alimentos y en masticar correctamente, si pones atención podrás encontrar el momento exacto cuando el cerebro envía la señal de que estás satisfecho.

Adelgazar es importante para mantener una salud adecuada, si aún tienes dudas, recuerda que debes consultar a un médico.