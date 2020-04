Qué es tumor neuroendocrino, enfermedad por la que murió Irrfan Khan

India.- El actor indio Irrfan Khan, estrella de Bollywood y protagonista de éxitos internacionales como "Slumdog Millionaire", "Life of Pi" ha fallecido a causa de un tumor neuroendocrino que le fue diagnosticado en el 2008.

El actor ingresó a un hospital en Bombay, india a principios de esta semana a causa de una infección en el colon.

¿Qué es un tumor neuroendocrino?

Los tumores neuroendocrinos son cánceres que comienzan en células especializadas llamadas células neuroendocrinas. Las células neuroendocrinas tienen rasgos similares a los de las células nerviosas y las células productoras de hormonas.

Te puede interesar: ¿Vacuna contra el COVID-19? No, gracias

Los tumores neuroendocrinos son poco frecuentes y pueden aparecer en cualquier parte del cuerpo. La mayoría de los tumores neuroendocrinos aparece en los pulmones, el apéndice, el intestino delgado, el recto y el páncreas.

Existen muchos tipos de tumores neuroendocrinos. Algunos crecen lentamente y otros muy rápido. Algunos tumores neuroendocrinos producen hormonas en exceso (tumores neuroendocrinos funcionales). Otros no liberan hormonas o no liberan las suficientes como para causar síntomas (tumores neuroendocrinos no funcionales).

El diagnóstico y tratamiento de los tumores neuroendocrinos depende del tipo de tumor, su ubicación, si produce un exceso de hormonas, lo agresivo que es y si se ha diseminado a otras partes del cuerpo.

Síntomas

Los tumores neuroendocrinos no siempre causan signos y síntomas al principio. Los síntomas que podrías tener dependen de la ubicación del tumor y de si produce un exceso de hormonas.

En general, los signos y síntomas del tumor neuroendocrino podrían incluir lo siguiente:

Dolor a causa de un tumor en crecimiento

Un bulto en crecimiento que se puede sentir debajo de la piel

Sentirse inusualmente cansado

Pérdida de peso sin intentarlo

Te puede interesar:

Luto en Bollywood, muere Irrfan Khan actor de "Life of Pi" y "Jurassic World"

Mujer de 101 años y sobreviviente de cáncer se cura de COVID-19 en Nueva York

Alteraciones en reloj biológico por cuarentena puede ocasionar diabetes y cáncer: Investigador