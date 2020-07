Qué fruta puede comer un diabético

México.- A pesar que las frutas son dulces en su mayoría, muchas de ellas pueden ayudar a mejorar la gestión de glucosa en la sangre de las personas diabeticas.

La diabetes obliga a quien la padece a llevar un estricto control de lo que consume, por ello deben alimentarse con alimentos ricos en nutrientes, bajos en grasas y con poca azúcar y moderados en calorías. Es importante que el plan de alimentación sea elaborado con la ayuda de un médico.

Las frutas cumplen con casi todos los nutrientes que un diabético requiere, pero son dulces entonces ¿podría un diabético consumirlas? Para que un diabético pueda consumir frutas debe tener en cuenta su índice glucémico y la carga glucémica de los alimentos para saber cómo afectan el azúcar en la sangre y los niveles de insulina, estos factores ayudan a determinar qué frutas puede consumir.

La clasificación de los alimentos por índice glucémico indica que de 55 por ciento para abajo son de bajo nivel glucémico mientras que de 70 para arriba son de alto nivel glucémico.

Es un mito frecuente que, si tienes diabetes, no deberías comer determinados alimentos porque son «demasiado dulces». Algunas frutas sí contienen más azúcar que otras, pero eso no quiere decir que no deberías comerlas si tienes diabetes, indica Clinica Mayo.