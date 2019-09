Qué hacer ante la mordedura de animales salvajes

México.- Las mordeduras de animales salvajes o silvestres pueden ser foco de infecciones diversas, una de ellas es la rabia, por lo cual ante una mordedura de animales salvajes estas son las recomendaciones que el Instituto Mexicano del Seguro Social en Jalisco, a través del jefe del Hospital de Especialidades, Ramón Iván de Dios Pérez.

En el marco del Día Mundial la Rabia (28 de septiembre), dijo que es sospechosa cualquier lesión causada por armadillos, ardillas, ratas, ratones, murciélagos y zorrillos, por lo que es necesario iniciar un tratamiento para detener el desarrollo del virus, capaz de causar la muerte.

“Si estamos en la ciudad y somos mordidos por un perro o gato desconocidos, es decir, que no sepamos si está vacunado o no, debemos localizar al dueño y preguntárselo. Si no hay tal, es prioritario que se mantenga al animal en vigilancia durante siete días, para buscar signos de anormalidad o cambios en el comportamiento, característicos de la rabia, como hidrofobia, fotofobia y agresividad”, explicó.

Destacó que el IMSS brinda tratamiento para estos pacientes, pero es esencial que se actúe de inmediato porque el microorganismo puede incubar entre 50 y 150 días, es decir, tres meses en los que la persona no tiene manifestaciones clínicas sino hasta que la enfermedad avanza.

“En ocasiones, los síntomas pueden ser muy vagos, pero los más representativos son el miedo a la luz, al agua, comportamientos irracionales, movimientos anormales que denominamos clónicos o cíclicos, de una o varias extremidades, que aparentan convulsiones porque se está afectando el sistema nervioso central. Una vez que se da este cuadro clínico la posibilidad de muerte es muy elevada, de ahí la importancia de acudir a consulta inmediatamente después de recibir una mordida de este tipo”, detalló.