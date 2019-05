¿Qué hacer ante la picadura de una garrapata?

México.- La picadura de garrapatas no suelen causar dolor y sólo ocasionan molestias leves como enrojecimiento, inflamación y/o una llaga en la piel. Sin embargo algunas garrapatas pueden pueden transmitir ciertos virus o bacterias como la bacteria Borrelia burgdorferii, que causa la enfermedad de Lyme; Borrelia hispanica, que afecta al norte de África y España; Babesia spp, que causa la enfermedad de la babesiosis; Rickettsia connorii y la Francisella tularensis, que causa la tularemia.

Para que una garrapata pueda transmitir la enfermedad de Lyme debe pasar por lo menos 36 horas adherida al cuerpo, sin embargo otras enfermedades pueden ser transmitidas en horas o sólo unos minutos.

Síntomas de picadura de garrapata:

Una picadura de garrapata no causa dolor ni comezón, por lo que puede pasar desapercibida durante varios días.

Después de alimentarse con sangre, las garrapatas se hinchan mucho y son fáciles de ver.

Las garrapatas se desprenden y se caen por sí solas después de chupar sangre durante 3 a 6 días.

Una vez que se desprende la garrapata, se verá un pequeño bulto rojo.

Este bulto rojo es la reacción del cuerpo a la saliva de la garrapata.

Mientras succiona la sangre, parte de su saliva se mezcla con la sangre. (Children's Hospital Colorado)

Parar tratar la picadura de una garrapata, primero debes quitar la garrapata de inmediato y con cuidado para esto debes usar unas pinzas o tenazas de punta fina. Procura siempre hacer movimientos tirando hacia arriba para no apretar ni retorcer la garrapata y evitar que queden restos de ella incrustados en la piel. No uses vaselina para retirarla y tampoco fósforos calientes.

Debes consevar la garrapata, pues si se presentan síntomas posteriores a la picadura, es posible que el médico solicite para examinarla, posterior al retiro, lávate las manos y la zona de la picadura con agua tibia, jabón y alchohol.

Si después de la picadura el sarpullido se hace más grande, presentas síntomas similares a los de la gripe o crees que el sitio de la mordedura se ha infectado, debes consultar de inmediato al médico. Aproximadamente el 80% de las infecciones empiezan con un salpullido en forma de anillo rojo o escarapela.

Es importante aclarar que no todas las garrapatas transmiten enfermedades, solo las anteriormente descritas.