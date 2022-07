Qué hacer cuando te pica una abeja: remedios caseros

Las picaduras de abeja son molestas y en la mayoría de las ocasiones los síntomas pueden aliviarse con algunos remedios caseros. Sin embargo, otras personas son alérgicas a las picaduras y estas deben atendidas por un médico.

Las reacciones en la piel pueden ser diferentes en cada persona, que van desde dolor y molestias temporales hasta una reacción alérgica grave.

Cuando las abejas pican, clavan el aguijón con púas en la piel. El veneno de la picadura de abeja contiene proteínas que afectan las células cutáneas y el sistema inmunitario, lo que provoca dolor e inflamación alrededor del lugar de la picadura.

En las personas alérgicas a las picaduras de abejas, el veneno de la abeja puede desencadenar una reacción del sistema inmunitario más grave.

Estos son los remedios caseros cuando te pica una abeja

Retira el aguijón tan pronto como sea posible, por ejemplo, raspándolo con una uña. No trates de quitar un aguijón debajo de la superficie de la piel.

Lava el área de la picadura con agua y jabón.

Aplica una compresa fría.

Toma un analgésico de venta libre según sea necesario. Podrías probar con ibuprofeno (Advil, Motrin IB, otros) para ayudar a aliviar el malestar.

Si la picadura es en un brazo o una pierna, elévalos.

Aplica una crema de hidrocortisona o loción de calamina para aliviar el enrojecimiento, la picazón o la hinchazón.

Si la picazón o hinchazón es molesta, toma un antihistamínico oral que contenga difenhidramina (Benadryl) o clorfeniramina.

Evita rascarte el área de la picadura. Esto empeorará la comezón y la hinchazón, y aumentará el riesgo de infección.

Los siguientes consejos pueden ayudar a reducir el riesgo de que te piquen las abejas:

Ten cuidado cuando tomes bebidas dulces al aire libre. Las tazas anchas y abiertas pueden ser tu mejor opción porque podrás ver si hay una abeja en ellas. Revisa las latas y las pajitas antes de beber de ellas.

Cubra bien los recipientes de comida y los botes de basura.

Limpia la basura, la fruta caída y las heces de perros u otros animales (las moscas pueden atraer a las avispas).

Usa zapatos cerrados cuando camines al aire libre.

No uses colores brillantes o estampados florales que puedan atraer a las abejas.

No uses ropa suelta, que puede atrapar abejas entre la tela y la piel.

Al conducir, mantén las ventanillas levantadas.

Ten cuidado al cortar el césped o podar la vegetación, actividades que podrían despertar a los insectos de una colmena o nido de avispas.

Haz que un profesional quite las colmenas y los nidos cerca de tu casa.