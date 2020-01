Qué hacer para superar la tusa

México.- La tusa es una expresión coloquial de algunas partes de Colombia que significa un periodo de tristeza y desesperación provocado por la ruptura de una relación amorosa.

Esta expresión se ha popularizado en toda América debido a la canción que Carol G interpreta junto a la rapera Nicki Minaj, pero ¿cómo se debe matar la tusa desde el punto de vista psicológico?

De acuerdo a Rozzana Sánchez Aragón, investigadora de la Facultad de Psicología de la UNAM, una ruptura amorosa suele ser más difícil de superar que un duelo por muerte.

Esto se hace más difícil cuando un integrante de la pareja añora el reencuentro o al enterarse de que su expareja se enamoró de alguien más, de acuerdo al estudio realizado por Sánchez Aragón y publicado en UNAM Global en el que se exploraron las reacciones amorosas de más de 800 personas.

Rozzana Sánchez Aragón concluyó que las etapas del duelo amoroso tienen similitudes a las observadas en el duelo por muerte, ya que los individuos presentan en ambas situaciones ira, negación, depresión y seudoaceptación.

De acuerdo con el estudio, la infidelidad fue la principal causa del rompimiento. Quienes terminaron su relación por este motivo tienden a la seudoaceptación, el desaliento, y dejan de lado la negociación. Esto indica que cada condición define el proceso de duelo que vivirá una persona.

Cómo superar la tusa. Foto: Pixabay

Otra investigación publicada en el Journal of Experimental Psychology y retomado por la American Psychological Association encontró que el método mpas efectivo para superar a una pareja se divide en tres estrategias: pensar en cosas malas de tu ex, aceptar y hacerse cargo de los sentimientos de amor por tu expareja y distraerte con buenos pensamientos que no tengan nada que ver con tu ex.

Estas tres estrategias sirvieron para reducir la respuesta emocional de los participantes hacia sus exparejas. Estas tres estrategias pueden resumirse en las siguientes oraciones de mero ejemplo:

“Tu ex tenía un aliento muy feo por la mañana y una admiración poco sana por el sonido de su propia voz. Horrible”.

Luego: “Está bien haber amado a alguien, eso es bueno aunque ahora veas que esa persona es horrible”.

Y finalmente: “¿No está hoy hermoso el tiempo?”.

La superación de una ruptura es un proceso que algunas personas viven de manera lenta y pueden tardar hasta once semanas para comenzar a sentirse positivos sobre la separación.