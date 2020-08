¿Qué hacer tras un traumatismo craneoencefálico? IMSS pide estar atento a síntomas secundarios

México.- Expertos del Instituto Mexicano del Seguro Social llaman a estar atentos a los síntomas secundarios de los traumatismos craneoencefálicos para advertir la gravedad del mismo.

El neurólogo del IMSS, Francisco Frías Márquez. dijo que estos efectos secundarios no dependen tanto del sangrado externo, ya que el cuero cabelludo sangra mucho, pero a veces no se reventó y el golpe se va hacia adentro, la gravedad no la da el estado del paciente, eso ya lo tiene que valor el médico, incluso si perdió el conocimiento o convulsiono.

Tras un golpe en la cabeza, dijo que se debe tener al paciente bajo observación en vigilancia y reposo para evitar que presenten algún síntoma, y es indispensable que ante cualquier irregularidad se le traslade al servicio de urgencias más cercano para descartar riesgos.

“Lo ideal es acudir a urgencias y revisar bien al paciente, pero si no tiene estos síntomas que mencioné, pues sólo fue el golpe afortunadamente. Sin embargo, la acumulación de sangre internamente puede ocultarse como en el caso de los niños, en donde su cráneo está reblandecido y encontramos la famosa fontanela (punto blando en la cabeza)”, explicó el especialista.

Agregó que “después de sufrir este tipo de accidente, es importante recoger al niño y ponerlo en un lugar seguro, que no se vuelva a golpear y revisarlo; podemos hacer ciertas preguntas, ver si está despierto, si tiene náuseas o vómitos, si tiene dolor de cabeza”.

Es importante, dijo, observar si el paciente presenta algún otro síntoma conocido como focal, que se caracteriza por alteraciones en la cara, pupilas irregulares, entumecimiento o debilidad en alguna parte del cuerpo, entre otros.

