¿Qué ocasiona el defecto de tubo neural en bebés?

El Centro de Investigación Biomédica de Occidente (CIBO) del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Jalisco continúa desarrollando líneas de investigación en torno a los defectos del tubo neural en recién nacidos, informó la Investigadora de la División de Genética del mismo centro y responsable de dichos trabajos Ingrid Dávalos Rodríguez.

Indicó que la investigación de esta problemática inició desde hace más de 20 años por parte Dr. Fernando Rivas, en la cual se ha investigado la problemática desde distintas ópticas, entre ellas la relación de polimorfismos en la producción de las enzimas que metabolizan el ácido fólico y que pueden ocasionar baja actividad enzimática.

No obstante, en coordinación con el Hospital de Ginecoobstetricia, señaló que se realizó un protocolo de estudio en el que fueron integradas 100 pacientes con características como el haber espaciado hasta un año un embarazo del otro, mantener niveles de glucosa y presión normales, y tomar ácido fólico durante toda la gestación.

De este grupo de mujeres indicó 70 se apegaron estrictamente al plan de prevención, y como resultado 88 niños nacieron en buenas condiciones y con pesos por encima de los 3 kilogramos. No obstante durante el proceso el resto de mujeres que no se apegaron a las indicaciones sufrieron abortos (en nueve casos).

El hecho de tomar ácido fólico durante tres meses antes del embarazo para prevenir defectos del tubo neural como anencefalia, mielomeningocele y espina bífida los cuales no son sindromáticos, destaca la necesidad de planear la gestación a través de una consulta preconcepcional, no obstante lamentó que un alto porcentaje de embarazos en el país no son planeados.

Indicó que en sí el tubo neural del bebé comienza a cerrarse totalmente a aproximadamente en el día 28 de gestación, por lo que lo idóneo es que de manera preliminar la mujer haya ingerido las cantidades recomendadas de ácido fólico para prevenir estas alteraciones.

Por lo anterior dijo quedo asentada la necesidad de que toda mujer en edad reproductiva consuma ácido fólico independientemente de si planee o no embarazarse en el corto o mediano plazo.

Indicó que de hecho se ha observado que los embarazos en donde los niños nacen sanos son más espaciados, que en los que ha ocurrido algún antecedente de aborto o de problemas de defecto neural, dado que la pareja tiende a intentar una nueva concepción en un intervalo de tiempo mucho menor, cuando lo recomendable es que transcurra por lo menos un año entre una gestación y otra.

ÚNETE A NUESTRO GRUPO DE WHATSAPP Y RECIBE TIPS Y NOTAS DE SALUD. DA CLICK AQUÍ