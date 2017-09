¿Qué pasa después de un infarto vascular cerebral?

Sufrir un Evento Vascular Cerebral (EVC) dejará secuelas o discapacidad posterior. El EVC es la segunda causa de muerte en México y la enfermedad más recurrente en personas mayores de 65 años, destacó el subdirector de médico del Hospital de Especialidades del IMSS en Jalisco, Rubén Santoyo Ayala, agregó que existe una incidencia ligeramente mayor en hombres que en mujeres.

“El EVC ocurre cuando existe una alteración en las neuronas provocando una disminución en el flujo sanguíneo del cerebro”, explicó el médico internista del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Precisó que estos eventos llegan a presentarse en dos modalidades, una es la isquémica o hemorrágica, en donde el EVC ocurre cuando hay una obstrucción del flujo sanguíneo, generalmente por un taponamiento de grasas, lípidos o un vaso sanguíneo irregular, condición que suele durar más de 24 horas.

La otra variante es el EVC transitorio que ocurre cuando se presentan síndromes neurológicos asociados, como afasia (trastorno del habla), déficit motor o sensitivo, vértigo, alteraciones visuales, por un periodo menor a 60 minutos.

Algunos síntomas que se vinculan al EVC hemorrágico, refirió Santoyo Ayala, son cefaleas, vómitos, dificultad para articular palabras y sonidos, hemiparesia (disminución del movimiento, sin llegar a parálisis), entre otros.

El especialista señaló que los factores de riesgo más significativos para el EVC, son mayor edad, antecedentes de enfermedad cardíaca, alcoholismo, tabaquismo, sedentarismo, hipertensión arterial sistémica, diabetes, obesidad e hipercolesterolemia.

Para establecer un diagnóstico es necesario dijo realizar una tomografía de cráneo, así como resonancia magnética, electroencefalograma (en caso de presentar convulsiones), y exámenes de laboratorio.

Indicó que en la mayoría de los casos, el EVC puede prevenirse, sometiéndose a un control médico estricto si se es diabético o hipertenso, eliminar hábitos como fumar o tomar alcohol en exceso, bajar de peso, y monitorear el colesterol en sangre, además de realizar actividad física de manera regular.

Cada persona tiene un tiempo de recuperación y necesidad de un tratamiento prolongado diferentes. Los problemas con el hecho de movilizarse, pensar y hablar con frecuencia mejoran en las primeras semanas o meses después de un accidente cerebrovascular. Algunas personas continuarán mejorando en los meses o años después de dicho evento.

La mayoría de las personas necesitarán rehabilitación de un accidente cerebrovascular para ayudarlas a recuperarse después de que salen del hospital. La rehabilitación del accidente cerebrovascular le ayudará a recobrar la capacidad para cuidar de usted mismo.

La mayoría de los tipos de terapia puede hacerse donde usted vive, incluso el hogar.

Las personas que no pueden cuidar de sí mismas en la casa después de un accidente cerebrovascular pueden recibir tratamiento en una parte especial de un hospital o en un centro de rehabilitación o clínica particular. Aquellos que pueden regresar a su casa podrían ir a una clínica especial o procurar que alguien vaya a su casa.

Si puede o no regresar a su casa después de un accidente cerebrovascular depende de:

Si usted es capaz de cuidarse sin ayuda.

Cuánta ayuda tendrá en casa.

Si la casa es un lugar seguro (por ejemplo, las escaleras en la casa podrían no ser seguras para un paciente de accidente cerebrovascular que tenga problema para caminar).

Usted posiblemente necesite ir a un internado o a una clínica de reposo para tener un ambiente seguro.

Para aquellos que reciben cuidados en el hogar:

Puede ser necesario hacer cambios para permanecer libre de caídas en el hogar y el baño, evitar deambular y facilitar el uso de la casa. La cama y el baño deben ser fáciles de acceder. Se deben retirar elementos (como alfombras) que pueden causar una caída.

Muchos dispositivos pueden ayudar con actividades como cocinar o comer, bañarse o ducharse, desplazarse por la casa o en otra parte, vestirse y asearse, escribir y usar una computadora, y muchas más actividades.

La asesoría familiar puede ayudar a hacerle frente a los cambios requeridos para el cuidado en el hogar. Las enfermeras visitadoras o auxiliares de enfermería, los servicios de voluntarios, las amas de casa, los servicios de protección de adultos, las guarderías para adultos y otros recursos de la comunidad como el Departamento local para el Envejecimiento (Department of Aging) pueden servir.

La asesoría legal puede ser necesaria. Los documentos de voluntades anticipadas, un poder notarial y otras acciones legales pueden facilitar la toma de decisiones con respecto al cuidado de una persona.

HABLAR Y COMUNICARSE

Después de un accidente cerebrovascular, algunas personas pueden tener problemas para encontrar una palabra o para poder hablar más de una palabra o frase a la vez. O pueden tener problema para hablar, lo cual se denomina afasia.

Las personas que han tenido un accidente cerebrovascular pueden ser capaces de juntar muchas palabras, pero estas pueden no tener ningún sentido. Muchas personas no saben que lo que están diciendo no es fácil de entender y pueden frustrarse cuando se dan cuenta que lo que dicen no es fácil de entender. Los familiares y los cuidadores deben aprender la mejor manera de ayudar con la comunicación.

Puede llevar hasta dos años recuperar el habla y no todas las personas se recuperan por completo.

Un accidente cerebrovascular también puede dañar los músculos que ayudan a hablar. Como resultado, estos músculos no se mueven de la manera correcta cuando usted trata de hablar.

Un terapeuta del lenguaje y un logopeda puede trabajar con usted y su familia o los cuidadores. Usted puede aprender nuevas formas para comunicarse.