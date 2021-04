Qué se sabe de la vitamina D para Covid-19 un año después de la pandemia

Cuando la pandemia por Covid-19 inició, millones de personas en el mundo recurrieron a las vitaminas para reforzar su sistema inmunológico. La ciencia también se enfocó en estudiarlas y entre todas encontró que la vitamina D sería la más efectivas de entre todas.

La vitamina D ha demostrado tener un papel fundamental en la salud ósea ya que ayuda a que el calcio se fije de mejor manera en ellos y además existe evidencia de que ayuda a que el sistema inmunológico funcione de manera óptima.

Se han realizado diversos estudios sobre el efecto de la vitamina D sobre enfermedades respiratorias y los resultados están divididos entre quienes creen que no causa efectos positivos significativos y entre quienes aseguran que es una especie de protector.

En el 2017 un estudio analizó 25 ensayos controlados aleatorios en los que se encontró que la vitamina D puede ayudar a prevenir infecciones respiratorias agudas, este estudio fue publicado en BMJ el 15 de febrero de 2017.

En el estudio se describe que la vitamina D puede estimular el sistema inmunológico de varias maneras. De acuerdo a al doctor Adit Ginde, de la Facultad de Medicina de la Universidad de Colorado, la vitamina D ayuda a incrementar los péptidos antimicrobianos que funcionan como protectores antibióticos y antivirales patógenos. El investigador dijo que la deficiencia de vitamina D crea disfunción en el sistema inmunológico.

Vitamina D y Covid-19

Se estima que el 40 por ciento de la población tiene deficiencia en algún grado de la vitamina D, esta deficiencia es más frecuente en personas on sobrepeso, los ancianos y las personas con piel más oscura. Al inicio de la pandemia se estimó que las personas que tenían deficiencia de esta vitamina eran mas susceptibles al contagio de Covid-19.

Se realizaron diversos estudios científicos y artículos académicos en los que se buscan determinar si el incremento en el consumo de esta vitamina podría ayudar en la pandemia; en la actualidad, estos estudios han demostrado que las personas que tienen deficiencia de esta vitamina sí tienen más riesgo de contraer Covid-19 o enfermarse de gravedad por su causa.

De acuerdo al profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad de Arizona en Phoenix, Shad Marvasti, los niveles bajos de vitamina D están asociados con un aumento de las citocinas ("mensajeros químicos de célula a célula que son responsables de la inflamación") y niveles más bajos de células inmunitarias protectoras.

En un estudio realizado en 489 pacientes y que se publicó en la revista JAMA Network Open en septiembre de 2019 encontró que las personas con deferencia de vitamina D tenían un riesgo significativo más alto de dar positivo a Covid-19.

Otro estudio español encontró que de los pacientes hospitalizados en España, al memos el 80 por ciento tenía deficiencia de la vitamina.

No hay conclusiones firmes

Sin embargo, aunque estos resultados parecen ser la "solución" a la pandemia, no son del todo claros. De acuerdo a los especialistas la mayoría de los estudios son observacionales y no son ensayos controlados aleatorios. Además que la evidencia disponible muestra únicamente una asociación, no una causalidad y con resultados mixtos.

De acuerdo a Walter Willett, profesor de nutrición y epidemiología en la Escuela de Salud Pública TH Chan de Harvard, en este momento no se puede sacar una conclusión firme ya que no se tiene evidencia consistente sobre la eficacia de la vitamina D ante la Covid-19.