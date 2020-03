¿Qué significa la declaración de pandemia del Covid-19 por la OMS?

México.- La Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró hoy al coronavirus Covid-19 como pandemia. El virus causante de una neumonía que puede ser fatal se detectó apenas el 31 de diciembre del 2019 en Wuhan, provincia de Hubei en China.

Hasta ahora no se sabe a ciencia cierta la forma de expansión del virus, pero ha causado más de 3 mil muertes y superado los 121 mil casos de infección en diversos países del mundo.

La OMS al declarar la pandemia reconoce que el virus circula de manera amplia y sostenida en diversos países del mundo, pero declararlo como pandemia no está relacionado con la gravedad de la enfermedad.

De hecho, se ha indicado que el coronavirus podría tener la misma gravedad que una gripe común y que podría llegar a ser grave en personas con ciertas patalogías, sistema inmune deprimido y de edad avanzada.

Preocupan países en vías de desarrollo

La preocupación de la OMS al declarar la pandemia se centra en países en vías de desarrollo y/o con sistemas de salud debilitados, la mayoría de estos países se encuentran en el continente africano, donde ya se ha detectado un caso en República Democrática del Congo.

El @DrMikeRyan ha explicado que hay un primer caso de #coronavirus en la República Democrática del Congo.

Los casos de coronavirus en este tipo de países sería difícil de controlar. También es una señal de alerta para países que tienen una población total predominantemente adulta ya que se ha comprobado que en personas jóvenes el coronavirus Covid-19 puede llegar ser benigno, mientras que es más grave en personas de edad avanzada.

Se ha conocido también que los coronavirus circulan preferentemente en climas fríos.

Apuestan por la mitigación

Módulo para la detección del coronavirus. AP

Actualmente no se tienen mecanismos efectivos para controlar el movimiento de la población, por ello el virus no se puede controlar pero sí se puede mitigar su efecto. La dispersión del virus se retrasó tras la cuarentena de ciudades chinas pero esto no lo detuvo, sino que dio tiempo a otros países de prepararse para lo que viene.

Por ello se debe aceptar la idea que de se tendrá que convivir por algún tiempo considerable con la enfermedad y estar preparados para que los daños sean los menos posibles. Esto se podrá realizar tomando medidas desde lo individual a lo colectivo; lavarse las manos de manera frecuente, evitar exposiciones a lugares y personas infectadas. Los gobiernos por su parte deberán preparar a su personal médico e infraestructura para hacer frente a los posibles casos que se presenten.