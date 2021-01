Qué son las dietas proteicas y cómo funcionan

Las dietas proteicas han cobrado relevancia y han ganado seguidores, estas dietas prometen hacer perder peso y se creen seguras ya que las proteínas son uno de los nutrientes más saciantes que existen.

Sin embargo, estas dietas deben ser realizadas con la ayuda de un especialista, dietista-nutricionista para hacerla correctamente ya que de lo contrario podrías ganar más peso del perdido.

Estas dietas puede que sean funcionales al principio ya que disminuyen la ingesta de grasas e hidratos de carbono. Estas dietas hacen que el cuerpo entre en un estado cetosis que ayudan a disminuir el hambre. (Lee también: Combina estos alimentos para adelgazar sin que sientas que haces dieta)

La dieta alta en proteínas es eficiente también porque se dejan de consumir alimentos ricos en azúcares y otros ingredientes procesados. Pero si se realizan de manera recurrente o por largos periodos de tiempo se pueden crear otros problemas de salud como mareos, falta de energía y otros más graves.

Estos son los efectos secundarios que debes tomar en cuenta al realizar una dieta proteica:

De no hacerse con un estricto control y con la ayuda de un especialista, la ingesta de alimentos de alto contenido en proteínas puede causar daño en la función hepática y renal. Este tipo de dietas suele restringir el consumo de frutas y verduras, lo que puede ocasionar que se pierdan nutrientes y se obtenga menos fibra.

Otro de los efectos secundarios es el efecto rebote, este suele ocurrir cuando no se hace con la ayuda de un profesional. Al principio puede que esta dieta sí de resultados, pero al paso del tiempo comenzará a perder efectos y se dará el aumento de peso.

Esta dieta es recomendada para personas que tienen ciertas características fisiológicas que le impiden perder peso, pero no se recomienda como una estrategia de pérdida de peso a utilizar de primera opción.

Otras opciones para bajar de peso de manera saludable:

Deja de comer tan rápido. Comer a gran velocidad no abona nada para alcanzar el objetivo que es perder peso. Masticar lentamente los alimentos ayuda a que lleguen mejor triturados al estómago y estos puedan ser digeridos de forma fácil.

No te saltes el desayuno. Esta es la primera comida del día y es la que se encarga de activar el metabolismo.

Lo light o zero. Este tipo de productos no están libres de calorías pero sí tienen menos que los otros productos, pero esto no quiere decir que influyan en la ganancia de peso.

Dejar las grasas pero no el azúcar. La grasa no es siempre la culpable de la ganancia de peso, el verdadero motivo del exceso de peso es principalmente la ingesta excesiva de azúcar en distintos alimentos combinados con factores como el sedentarismo.