Quince minutos en el piso seis; pacientes del IMSS de León no reciben medicamentos contra el cáncer

León, Guanajuato.- Empleada como mensajera de un grupo de ayuda a mamás con hijos enfermos de cáncer, el viernes 14 de agosto, a las 8.30 de la noche, acudí a entregar uno de los medicamentos escasos para tratar la leucemia linfoblástica aguda.

Este año, los niños y adolescentes enfermos de cáncer, derechohabientes del Seguro Social en Guanajuato, no han recibido sus quimioterapias como las prescriben sus propios médicos.

¡Ya estás suscrito a las alertas de noticias! Ahora puedes configurar las notificaciones desde la campana

El Seguro Social esconde la verdad. AM reiteradamente pregunta sobre los medicamentos para el cáncer y la respuesta es un correo para enviar “la petición de información” a la oficina central de Comunicación Social. Jamás tenemos respuesta.

De no hay medicinas, a las mentiras

Desde enero de este año, los papás nunca están seguros de que sus hijos reciban la quimioterapia. A las 8.30 de la mañana, de lunes a viernes, los padres esperan noticias a las puertas de la pequeña central de quimio, a esa hora saben si hay medicinas o no.

Un enfermero anuncia: no llegó el Metotrexato, tampoco L-asaparaginasa ni Citarabina; y menos Bleomicina. A lo mejor mañana tenemos poquita Vincristina.

A otros papás les mienten para suspender las quimioterapias: “Óscar viene deshidratado, Miguel Ángel no da el peso, regresen la próxima semana”, explicó una mamá cruzando los dedos para que a su hijo, “ahora sí le den su quimio”.

“Yo comparo que siempre pesa lo mismo y a veces le suspenden la quimio con el pretexto de que pesa menos… mentira porque sé que debe tener 45 kilos mínimo”.

Lo mismo ocurre en el piso seis del hospital. El viernes permanecí 15 minutos en una sala con siete camas. Acudí a entregar dos dosis de Vincristina enviadas por una mamá que dedica parte de su tiempo a buscar donativos para ayudar a pequeños con cáncer.

Pierde a su hija pero sigue ayudando

La generosa mujer sufrió la muerte de su hija tras suspender el IMSS las sesiones de quimioterapia, porque no había medicinas y por cumplir 17 años. Al pasar de los 16 perdió derecho a seguir su tratamiento en la clínica 48. La mandaron al consultorio de adultos, no hubo especialista y Paula murió.

El viernes, en quince minutos, mientras cumplía la encomienda de entregar una pequeña hielera con las dos dosis de Vincristina, tres de las seis mamás que cuidaban a sus hijos en esa sala, se acercaron. Sus niños sufren leucemia y desde la primera quimioterapia padecen la escasez de medicinas.

Las mamás expresaron temor a que “la doctora Alatoma, el doctor Andrade o el licenciado Durán, nos regañen y menos haya medicinas”. “Se enojan si decimos que no hay quimios aquí”, dijo una de ellas mientras sostenía una botella de plástico cortada a la mitad, usada para que los niños “hagan pipi”.

Sus hijos fueron diagnosticados con leucemia este año así que les ha tocado sufrir la escasez de medicamentos y falta de especialistas, “el hematólogo salió de vacaciones” y “la doctora Toala está incapacitada”.

Las mamás se acercaron para pedirme el teléfono de la persona que puede ayudarles, “entre familiares y vendiendo cosas pude comprar diez cajitas de Metotrexato”.

Enfermeras y médicos permitieron que las mamás hablaran. Escuchaban sin intervenir. Uno de ellos miró que escribía en una hoja nombres y teléfonos y preguntó, ¿quién eres?

Le respondí: “vine a traer Vincristina y anoto a las mamás que necesitan ayuda para comprar medicinas que no hay aquí. No le pareció extraño y me permitió”.

En el piso seis hay más salas, algunas con seis o siete camas. Una enfermera dijo que en ocasiones están todas llenas pero en promedio son unos 30 niños hospitalizados, la mayoría con Leucemia Linfoblástica Aguda.