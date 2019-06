Radioterapia para cáncer de pulmón aumentaría riesgo cardíaco

Estados Unidos.- La radioterapia para el cáncer de pulmón puede ayudar a alargar vidas, pero también podría aumentar las probabilidades de ataque cardiaco e insuficiencia cardiaca del paciente, muestra un nuevo estudio.

Muchos pacientes quizá no tengan ninguna opción más que aceptar el riesgo. En más o menos la mitad de las personas diagnosticadas con la principal causa de muerte por cáncer, la radiación sigue siendo el único tratamiento viable, anotó el equipo de la investigación.

"Son datos alarmantes, pensar que uno de cada 10 pacientes que trato por este tipo de cáncer tendrá un ataque cardiaco u otro evento cardiaco mayor", comentó en un comunicado de prensa del Hospital Brigham and Women’s el autor sénior, el Dr. Raymond Mak, oncólogo de radiación torácica del hospital, en Boston.

"Esos eventos cardiacos suceden antes y con mayor frecuencia de lo que se pensaba", añadió. "Más pacientes viven lo suficiente como para experimentar este riesgo de toxicidad cardiaca. Debemos comenzar a prestar atención a esto, y trabajar junto con los cardiólogos para ayudar a esos pacientes".

Un experto que no participó en el estudio se mostró de acuerdo en que los pacientes se enfrentan a riesgos cardiacos, pero en muchos casos determinar el motivo resulta difícil.

"Aunque la radiación que administramos a los pacientes para el cáncer de pulmón por supuesto se dirige sobre todo a su tumor, podría haber solapamiento en los rayos de radiación que afecten al corazón", explicó el Dr. Adam Lackey, director de cirugía torácica en el Hospital de la Universidad de Staten Island, en la ciudad de Nueva York.

Pero "dado que fumar sigue siendo el factor de riesgo más potente del cáncer de pulmón, y fumar también es un factor de riesgo de la enfermedad cardiaca, muchos pacientes con cáncer de pulmón también tienen un diagnóstico o están en riesgo de una enfermedad cardiaca", anotó.

En el nuevo estudio, Mak y sus colaboradores observaron los datos de 748 pacientes con cáncer de pulmón que fueron tratados con radioterapia. Después del tratamiento, alrededor de un 10 por ciento de los pacientes tuvieron un ataque cardiaco o insuficiencia cardiaca, en que la eficiencia de bombeo del corazón se ve afectada.

Aunque el estudio no pudo probar causalidad, el equipo de Mak encontró que mientras mayor era la dosis de radiación, mayor era el riesgo de tener un problema cardiaco. La tasa de eventos cardiovasculares fuer particularmente alta entre las personas que no tenían problemas cardiacos antes del tratamiento, anotaron los investigadores.

¿Qué se puede hacer? El grupo de Mak cree que usar la dosis de radiación más baja posible es la mejor opción.

"Cuando sea posible, deberíamos pensar en formas de minimizar la dosis de radiación cardiaca", planteó Mak. "Reconocemos que quizá no siempre podamos lograrlo, así que ahora estamos colaborando con nuestros compañeros de cardiología para explorar intervenciones tempranas con el objetivo de ayudar a mitigar los efectos de la lesión cardiaca por la radioterapia".

El Dr. Len Horovitz es especialista pulmonar en el Hospital Lenox Hill, en la ciudad de Nueva York. Al leer los hallazgos, concurrió en que la radioterapia para el cáncer de pulmón es una de las "espadas de doble filo" de la medicina.

"Aunque el mecanismo del daño no está claro, es aparente que administrar un curso de radioterapia para el cáncer de pulmón podría provocar daño cardiaco", señaló Horovitz.

Por su parte, Lackey se mostró de acuerdo en que "a medida que hemos ampliado los límites de los tipos de radiación (la potencia de la dosis que administramos a los pacientes que tienen cáncer de pulmón) es importante reconocer los efectos que esa radiación podría tener en los supervivientes al cáncer de pulmón".

El informe aparece en la edición del 10 de junio de la revista Journal of the American College of Cardiology.