Rebel Wilson a tres kilos de su peso deseado ¡ha bajado 30 kilos!

Melanie Elizabet Bownds, mejor conocida como Rebel Wilson, es una actriz de comedia originaria de Australia de 40 años de edad. Además de ser famosa por su talento, ahora ha logrado acaparar reflectores tras perder peso y lucir una figura increíble. Wilson aseguró en agosto pasado que había perdido cerca de 30 kilos de peso y que esperaba llegar a su meta de peso que es de 75.

Esta mañana Rebel ha asegurado que está a solo tres kilos de llegar a su peso deseado, de acuerdo a una publicación en Instagram. Para esto se sometió a un circuito de entrenamiento intenso y dieta. La actriz indicó que para esta meta se sometió al plan de nutrición conocido como el "método Mayr" creado por el austriaco Franz Xavier Mayr que se enfoca en corregir hábitos alimenticios para mejorar la salud en general.

El creador del método explica que la energía vital de las personas proviene de los órganos de digestión. Si se siente cansancio, inflamación, gases o hemorroides, es una clara señal de que la alimentación no es adecuada. Franz Mayr explica que su método no busca que las personas adelgacen para que sean felices o para verse flacos, sino que prepara al individuo para mejorar la salud estimulando al sistema inmunológico y reducir la inflamación del abdomen.

Este método elimina de la dieta los alimentos ultraprocesados, el azúcar, café, los lácteos y el gluten. Rebel optó por una dieta que incluyera alimentos integrales, infusiones, pescados, verduras y proteínas con poca grasa, esto combinado con sistemas de ejercicios de intervalos de alta intensidad (HIIT), que son una combinación de resistencia y fuerza.

Tras meses de asesoramiento, Rebel ha dado a conocer que se encuentra feliz por casi alcanzar su meta que es llegar al peso de 75 kilos. También dijo que nunca tuvo problemas de inseguridades con su peso, pero que este ya le estaba causando problemas de salud por lo que consideró necesario intervenir. Este problema de salud fue detectado en diciembre de 2018, cuando esquiaba en Aspen y perdió sensibilidad en uno de sus pies.

En su cuenta de Instagram dio a conocer parte de su rutina diaria, dijo que se levanta temprano (6 de la mañana) realiza una caminata y corrió un par de veces por 100 metros para aumentar la frecuencia cardíaca y se sintió orgullosa de su avance. Envió un mensaje positivo a todas las personas en el que dijo "Incluso si tienes que arrastrarte hacia tus metas, sigue adelante porque valdrá la pena. Intenta esforzarte un poco cada día".

Agregó que a pesar de su estricta dieta, todavía se toma algunas excepciones ya que en una de las fotografías de su Instagram se le ve comiendo un pequeño pastelito. Dijo que una o dos veces a la semana se permite comer este tipo de cosas y que no se siente estresada por ello.

Rebel Wilson ha participado en numerosas películas de comedia que han sido un éxito, en algunas usaba su propia apariencia física para ello y siempre aseguró que eso no le causaba efectos negativos.

Ha participado en películas como Bridesmaids, What to Expect When You're Expecting, A Few Best Men, Pitch Perfect y su continuación Pitch Perfect 2, y la comedia How to Be Single. En 2013, Wilson creó y protagonizó la serie de ABC, Super Fun Night, que se estrenó el 2 de octubre de ese mismo año.

Desde el 2011, Rebel Wilson se convirtió en portavoz de una compañía de nutrición (Jenny Craig) de Australia para perder peso. ambién reveló que los productores de Pitch Perfect no la dejaron perder más peso durante la película, ya que su contrato indicaba que debía mantener el mismo peso.