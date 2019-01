Recetas rápidas, nutritivas y buenas para la silueta

Hacer sopa es una forma fácil de consumir verduras en una comida caliente y baja en calorías. La sopa también sirve como un almuerzo rápido que solo hay que recalentar. Pruebe estas dos:

Sopa cremosa de espárragos

Foto ilustrativa. Pixabay

1 cucharada de aceite de oliva 1 cebolla grande, picada 3 dientes de ajo, picados 2 libras (casi 1 kilo) de espárragos, picados 3 tazas de caldo de pollo bajo en sodio 1/4 de cucharadita de sal, y 1/4 de cucharadita de pimienta Caliente el aceite en una olla grande, y añada la cebolla y el ajo. Cocine a fuego medio hasta que la cebolla esté suave y transparente, pero no deje que se oscurezca. Añada los espárragos, el caldo, la sal y la pimienta, y hierva a fuego lento unos 20 minutos. Deje que la mezcla se enfríe lo suficiente como para manejarla, y hágala puré con una licuadora de mano o en una licuadora normal hasta que esté suave.

Porciones: de 4 a 6.

Crema de maíz dulce y sustanciosa

Foto: Pixabay

2 tiras de bacón, picadas 1 cucharada de aceite de oliva, si es necesario 1 cebolla blanca pequeña, picada 2 tazas de cogollos de brócoli 1 cucharada de harina de trigo integral 1/4 de cucharadita de pimentón o de pimentón picante 2 papas grandes para hervir (más o menos 1.5 libras o poco más de 1/2 kilo), peladas y en cubitos 2 tazas de granos de maíz frescos o congelados (descongele con agua caliente unos 30 segundos) 4 tazas de caldo de pollo 1 taza de leche descremada 1/4 cucharadita de sal 1/4 cucharadita de pimienta molida 1/2 taza de cebollín picado Cueza el bacón en una olla gruesa a fuego mediano, añadiendo el aceite de oliva si el bacón no suelta suficiente grasa para saltear las verduras. Añada la cebolla y el brócoli y cocine unos 5 o 6 minutos hasta que la cebolla se ablande, reduciendo el calor para que no se queme. Añada la harina y el pimentón o el pimentón picante, y cocine 2 o 3 minutos más, moviendo constantemente hasta que la harina cubra la cebolla, pero no deje que se queme.

Añada las papas, la mitad del maíz y el caldo, y llévelo al punto de ebullición. Cubra y hierva a fuego lento unos 20 minutos, hasta que las papas estén blanditas. Añada la leche, permita que la mezcla se enfríe lo suficiente como para manejarla, y bata con una licuadora de mano o en una licuadora normal. Añada el maíz restante, la sal y la pimienta. Salpique con el cebollín y sirva.

Porciones: de 4 a 6.