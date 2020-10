Rechaza Cofepris autorización sanitaria a farmacéuticas para uso de remdesivir contra Covid-19

Ciudad de México.- El Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell informó durante la conferencia de presan Covid-19, que Gilead un laboratorio farmacéutico se le ha negado en dos ocasiones la autorización sanitaria para que el antiviral remdesivir sea utilizado para el combate contra Covid-19.

De acuerdo con lo mencionado por el subsecretario, Gilead ha sometido en dos ocasiones una solicitud de autorización ante la Comisión Federal de Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) los cuales se han rechazado pues la evidencia mostrada por el laboratorio no sugiere una efectividad suficiente contra el Covid-19.

"Solidaridad un estudio de 1200 personas coordinado por la Organización Mundial de la Salud en varios países en el que México no participó en el ensayo solidaridad los resultados, aunque son todavía preliminares. No se han publicado en las revistas científicas correspondientes, lo que es muestran es que no hay una utilidad significativa de remdesivir para los propósitos principales que son estos reducir el riesgo de complicaciones reducir la duración del hospitalización reducir la mortalidad" explicó.