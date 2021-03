Recomendaciones para el cuidado de la salud mental a un año de la Covid-19

A un año ya de que se declarara pandemia por la enfermedad Covid-19, el cuidado de la salud mental debe ser prioridad al igual que evitar el contagio con SARS-CoV-2.

Es por ello que la orientadora médica el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Jalisco, Ashley Montserrat Gutiérrez Méndez, indica las medidas a tomar para el cuidado de la salud mental en medio de la pandemia de Covid-19.

La especialista recomienda que sólo se obtenga información a través de medios oficiales y se tenga contacto virtual con familia y amigos para poder hacer frente a la emergencia sanitaria.

Agregó que a causa de la enfermedad Covid-19, gran parte de la población mundial presentó incertidumbre, temores e incluso culpa en los casos donde una persona contagió a un ser querido, pero dijo que el tiempo ha dado herramientas para afrontar cada vez mejor la contingencia.

"A un año de distancia ya sabemos más sobre la enfermedad, cómo se comporta y, sobre todo, cómo prevenirla.

Ahora es un hábito lavarnos las manos con agua y jabón varias veces al día, proteger nuestro rostro con cubrebocas y careta, mantener la distancia social para protección nuestra y de nuestras familias", aseguró.

Para poder hacer frente a la pandemia con buena salud mental dijo que lo primordial es reconocer las emociones; si hay decaimiento, tristeza que son síntomas de depresión, así como nerviosismo, irritabilidad o problemas para dormir, porque pueden ser indicativo de ansiedad.

En estos casos recomendó visitar al médico familiar para una valoración. Dijo que es necesario que no se fie de toda la información que circula en redes sociales o sitios de internet que no estén verificados, pues esto muchas veces genera información falsa que puede atemorizar a la población y esto no es bueno para la salud mental.