Reconoce Nestlé que 63 por ciento de sus productos no son saludables

Nestlé, la marca internacional de productos comestibles ha reconocido que al menos el 63 por ciento de los productos que conforman el conglomerado de su marca no son saludables.

Nestlé en México es un conglomerado que abarca cafés, bebidas, artículos culinarios, lácteos y alimentos para mascotas. Entre sus marcas figuran leche Nido, agua purificada Nestlé Pureza Vita, Gerber, Maggi, Nescafé, La Lechera, Carlos V, Kit Kat, entre otros.

En un comunicado la empresa reconoció que muchos de sus productos no serán nunca sanos por mucho que se renueven.

De acuerdo a una información difundida por el diario Financial Times, Nestlé no ha analizado todos sus productos por lo que el porcentaje de alimentos poco sanos podría ser mayor. No se ha analizado a productos de nutrición infantil, nutrición médica y cafés, indica el diario de Estados Unidos.

Dentro de ese 63 por ciento, no son saludables el 96% de las bebidas, el 99% de helados y artículos de confitería, el 18% de las aguas y el 40% de los lácteos.

El Financial Times obtuvo esta información de un documento interno de la empresa en la que una de las presentaciones indica que los productos no cumplen con la definición externa de salid.

En esta presentación, citó el diario, la empresa dijo que se está trabajando para analizar toda la cartera de productos enfocados a las diferentes fases de la vida de los consumidores para que sus productos ayuden a satisfacer las necesidades nutricionales y abonen a una dieta equilibrada.