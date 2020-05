Regreso laboral será bajo un estricto protocolo de seguridad por Covid-19

México.- A partir del primero de junio la fase 3 termina en México y comienza la transición a la nueva normalidad. Las actividades económicas esenciales que reiniciarán operaciones serán la minera, la construcción y la fabricación de equipos de transporte (automotriz, camiones, industria aeroespacial, autopartes) confirmó el Director General del IMSS, Zoé Robledo.

Este último viernes de la Fase 3 en México, en Palacio Nacional, durante la conferencia diaria del virus Sars-Cov-2, que encabeza Hugo López Gatell, sub secretario de salud, Robledo dio a conocer bajo que lineamientos regresarán a su labor estas tres actividades.

Primero que nada, informó que se creó la Plataforma de Nueva Normalidad, que cuenta con tres elementos: registro, la auto validación de las propias empresas y la aprobación o validación por parte del Seguro Social. Por ello, las empresas de estos tres rubros debieron buscar la aprobación del Gobierno de México para comenzar a trabajar por medio de esta plataforma, en la que debieron comprobar que cumplen con todos los requisitos que se solicitan, y en los que ya se toma en cuenta los parámetros de seguridad y Sana Distancia que todas las empresas deben garantizar a los empleados, explicó, Zoé Robledo.

Hasta el momento de esta conferencia, informó que llevan un total de 16,626 registros. 9,037 de la construcción, 2,004 de minería, y 5,387 de transporte.

Comparó el tránsito a la nueva normalidad como si fuera una película de nuestra vida.

“No significa que le hayamos puesto pausa a la película, y que entonces le quitamos pausa y regresamos al momento donde estábamos ¡No es así! Es como si le hubiéramos adelantado de capitulo. Vamos a regresar a los centros laborales y ya no va a ser igual, la vida ya no va a ser igual, el entorno, las conductas, los hábitos deben haber cambiado, si no han cambiado es que algo estamos haciendo mal”, afirmó, Robledo.

Contagios habrá, lo que no queremos es que haya brotes en los Centros de Trabajo

dijo.

El director del IMSS mostró ejemplos de estos cambios en las empresas. Ahora deberán haber, por ejemplo, filtros sanitarios en las empresas, es decir, deberá haber señales claras para la Sana Distancia, “Por donde debe de caminar la gente y en qué sentido”.

Deberá haber tapetes sanitizante, para que unos zapatos que están contaminados se limpien al pasar. También filtros vehiculares, las tomas de temperatura, pues es la forma en que una empresa puede detectar que alguien está enfermo y así pedirle que vaya a su clínica.

También, deberá haber filtros peatonales, vehiculares, horarios escalonados, sobre usos de equipo de protección personal, sobre promoción de la salud en el entorno laboral, “Eso es lo que nos ha encargado el presidente”, dijo. Hacer viral esta información.

Dijo que se les ha dado la confianza a las empresas, por lo que esperan que todas y cada una de ellas ya estén listas con todos estos protocolos para el primero de junio y pidió a los empleados que, si ven que no es así, que su empresa no lo está cumpliendo, las denuncien, pues destacó que lo más valioso e importante es la propia salud de los trabajadores en el entorno laboral.

“Son 15 mil registros patronales de cerca de un millón y muchos de estos tienen que ver con los otros conjuntos, estas son las que hemos llamado Neo esénciales, pero hay esenciales previas, que también, les estamos solicitando que hagan este mismo procedimiento, de auto validación, pero, con una diferencia: no tendrán que esperar la notificación del Seguro Social, la auto validación bajo protesta de decir la verdad, se llena y se le da de manera automática, ya no hay una interacción humana, sino que de manera inmediata, se registra que esa empresa ha llevado a cabo todo un protocolo de seguridad en el trabajo”, afirmó.

Destacó que las actividades esenciales originales son: el transporte de carga, la industria química, las farmacias, las ferreterías, el servicio de mensajería, las funerarias, los súper mercados, las tiendas de autoservicio, la aviación, los hospitales, las guarderías, la seguridad privada, las telecomunicaciones, las cuales están trabajando en el pico más alto de la pandemia porque son esénciales, agregó.