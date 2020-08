Reinfección por Covid no significa volver a enfermar: IMSS 

Cd. de México, México.-La reinfección por Covid-19 no necesariamente lleva a la enfermedad, a menos que exista una enfermedad crónica en el paciente, afirmó Víctor Hugo Borja, director de prestaciones del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

"Reinfección, no necesariamente reinfectarse, significa volver a enfermar, es decir, esto es algo que se tiene que seguir observando y ver en estas personas, que vuelven en su momento a identificarse cargas virales en sus vías respiratorias", dijo en conferencia de prensa en Palacio Nacional.

El IMSS está a la espera de conocer los resultados de laboratorio para determinar si una residente se reinfectó de Covid-19, informó su director, Zoé Robledo.

"Lo que se ha visto internacionalmente es que los anticuerpos generados de títulos distintos, aquellos que han desarrollado una enfermedad grave, aparentemente presentan una titulación mayor en los anticuerpo, esto no quiere decir que no protegían para la enfermedad, lo importante sería que se tengan anticuerpos para poder defenderse a un nuevo contacto o nueva exposición y esto no se ha demostrado", añadió Borja

"Que haya una reinfección en la mayoría de los casos, porque si puede haber casos atípicos ante millones de infecciones que es lo que se ha reportado, pero la mayor parte de los individuos es que si desarrollan anticuerpos que protegen contra la enfermedad en el período que hemos seguido a los individuos", estableció.

Ricardo Cortés, director de Promoción de la Salud indicó que hablar de reinfección o de presencia del virus en las vías respiratorias, meses después de haber estado o tenido un primer cuadro, no necesariamente significa la presencia de enfermedad si fueron casos asintomáticos.

"Esto podría generar, lo habíamos comentado justo esta hipótesis de hasta donde una primera infección, puede generar anticuerpos con la suficiente capacidad de proteger a la persona contra segundas infecciones, pero más allá de que lo haga, por cuánto tiempo mantenerse estos cuerpos activos y realizar esta protección, esto además va de la mano de la respuesta de inmunológica de cada individuo porque cada uno de nosotros respondemos de manera diferente", consideró.

