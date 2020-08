Reinfecciones de coronavirus confirmadas, ¿deberían ser causa de alarma?

Se han documentado casos de reinfección por coronavirus en distintos países, como Bélgica, Estados Unidos, Países Bajos, Hog Kong, Estados Unidos y recientemente se han encontrado indicios de reinfección en México. Expertos indican que a pesar de estas reinfecciones documentadas no hay motivos para entrar en pánico.

Los científicos encontraron que no se trata de restos de la primera infección, sino de casos nuevos de acuerdo a los testeos genéticos. Science Alert indica que estos casos de reinfección son muy pocos si se comparan con con los 24 millones de personas infectadas en el mundo y que las reinfecciones no significan que las vacunas no vayan a funcionar.

"Tenemos que asegurarnos de que la gente entienda que cuando una persona está infectada, incluso de forma leve, desarrolla una respuesta inmune", dijo Maria van Kerkhove, directora técnica de la OMS en materia de Covid-19.

La viróloga Marion Koopmans, una de las científicas neerlandesas que detectó las primeras reinfecciones indica que "sólo porque hayas desarrollado anticuperpos no significa que seas inmune".

La preocupación es que las reinfecciones hangan que las vacunas sean inefectivas. AFP

El sistema inmunológico de las personas que se reinfectan puede recordar el primer episodio de infección y diversos componentes del sistema inmune trabajan juntos para luchar contra la segunda infección.

Los especialistas indican que las personas que se reinfectan de coronavirus pueden presentar formas leves de la enfermedad y que en un futuro será normal que surjan nuevos casos de reinfección.

Además, en todas las reinfecciones, los casos han sido menos graves que los primeros, por lo que se puede considerar una enfermedad atenuada.

