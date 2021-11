Reinfecciones por Covid-19 son raras y la enfermedad grave es aún más: estudio en Qatar

Un estudio realizado en Qatar encontró que la reinfección de Covid-19 es rara y que lo es aún más la reinfección que derive en una enfermedad grave. El estudio, publicado en The New England Journal of Medicine, indica que si ocurre una reinfección, se tiene un 90 por ciento menos riesgo de morir comparado frente a una infección inicial.

El estudio da a conocer que existieron pocas reinfecciones confirmadas entre las 353 mil 326 personas que participaron en el estudio que se contagiaron en Qatar y que las que se dieron fueron generalmente con síntomas leves.

Qatar vivió una primera ola de infecciones entre marzo y julio de 2020, luego de estas infecciones un 40 por ciento de la población tenía anticuerpos detectables contra Covid-19.

Posteriormente, el país vivió dos oleadas más desde enero hasta mayo de 2021 causada por la variante Delta que es considerada más contagiosa.

Tras la llegada de la variante Delta, los científicos de Weill Cornell Medicine-Qatar compararon los registros de personas con infecciones confirmadas por PCR entre febrero de 2020 y abril de 2021. Excluyeron a 87.547 personas que recibieron la vacuna.

Se encontró que entre estos casos, se presentaron 1.304 reinfecciones y la mediana entre la primera enfermedad y la reinfección es de aproximadamente 9 meses.

También ayudó a comprobar que aquellos con reinfecciones solo cuatro presentaron síntomas graves como para que tuvieran que ser hospitalizados, pero aun así no necesitaron ingresar a cuidados intensivos y tampoco se presentaron muertes entre el grupo reinfectado.

Sin embargo, los autores indican que este estudio se realizó en Qatar, por lo que el virus podría comportarse de forma distinta en otros lugares del mundo. También el estudio indica que a pesar de que las reinfecciones en personas que enfermaron con anterioridad, esto no quiere decir que quienes enfermaron no deben ponerse una vacuna contra Covid-19.

Las vacunas protegen no únicamente a la persona ante una reinfección o enfermedad, sino también a toda la comunidad y ayudan a frenar la pandemia en el mundo.

