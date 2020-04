Remedios caseros para quitar el mal aliento

La halitosis o mejor conocido como el mal aliento, es toda acumulación de bacterias que se encuentran entre dientes, lengua o en la boca en general.

Provocado por muchas causas, entre ellas se encuentra el tipo de alimentación que estés llevando, algún medicamento que estés tomando, patologías del aparato respiratorio o tubo digestivo, fumar, mal pasarte y no comer a las horas indicadas, mantener la boca seca y sin hidratación, sinusitis, acumulación de sarro, caries, infecciones que te pueden surgir dentro de tu boca, mala higiene bucal entre otros…

Pero no hay de qué preocuparse, si es tu caso no creas que eres el único que puede tener este problema ya que el mal aliento es un problema muy común que afecta a casi la mitad de la población. Y sin duda empezando con una buena higiene oral y visitando a tu dentista cada seis meses hará que tu mal aliento mejore y se elimine por completo. Aunado a esto hidratarse, comer sanamente ya que nunca será bueno estar mucho tiempo sin ingerir algún tipo de alimento, por lo cual se recomienda tener algo en el estómago, de preferencia alguna fruta, esto ayudará a mantenerte sano y a no generar mal aliento debido a la falta de alimento, lavarse los dientes y lengua después de cada comida, usar hilo dental y enjuague bucal.

El uso de remedios tradicionales también puede contribuir en el cuidado dental, sin duda volverlos un hábito podrán ayudarte demasiado a combatir y prevenir los gérmenes que día a día se pueden generar en tu boca por diferentes razones. A continuación te mostramos algunos increíbles tips caseros muy fáciles de hacer que seguro te encantarán.

Foto temática: Pixabay

Frotar tu lengua mínimo una vez al día con una hoja de menta, lo cual te ayudará a eliminar las bacterias que se encuentren en tu boca

Tomar infusiones de hierbabuena después de tu comida

Después de comer, masticar un pedazo pequeño de limón con un poco de cáscara durante tres a cinco minutos. O bien puedes enjuagarte la boca cada mañana con unas cuantas gotas de zumo de limón

Disolver una cucharadita de bicarbonato de sodio con una taza de agua y hacer gárgaras por las noches

En ocasiones es necesario refrescar tu boca y tu aliado para esto es el apio además de ayudarte a combatir el mal aliento

Masticar perejil, y al terminar hacer gárgaras con vinagre de manzana, escupir y enjuagar muy bien con agua después de la comida

Las infusiones de hierbas ayudan a combatir la halitosis. Foto temática: Pixabay

Hacer una infusión con hierbas como: Eucalipto, romero, tomillo, menta, salvia entre otros

El clavo de olor es perfecto para combatir la halitosis ya que es un antiséptico, puedes consumirlo de manera directa, haciendo gárgaras o bien en infusión.

Tomar infusiones de hierbas como la manzanilla, hinojo, anís entre otros en caso de que el problema de tu mal aliento sea por alguna patología de tu sistema digestivo. Así como también puedes tomar por las mañanas un jugo de zanahoria, espinaca y pepino al menos por una semana, lo cual te ayudará bastante y no sólo para este problema si no que te hará sentir muy bien ya que es un cóctel de vitaminas y minerales, contando con un alto contenido de fibra y antioxidantes

Recuerda que si algo anda mal en nuestro cuerpo, el siempre nos mandará señales de cualquier forma, si te cuidas y te mantienes sano notarás grandes cambios en tu salud en general, lo cual te permitirá mantener una aliento fresco y boca sana.

