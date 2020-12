Remedios caseros para ralentizar la aparición de canas y cuidar el cabello

Las canas forman parte del proceso del envejecimiento y no se pueden evitar ya que muchas veces las traemos en nuestro código genético.

De manera general las canas suelen aparecer después de los 50 años cuando el cuerpo comienza a presentar deficiencias de vitaminas y se deja de producir suficiente melanina, la sustancia que da color al cabello.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Si las canas te preocupan y deseas que aparezcan lo más tarde posible, estos son algunos remedios caseros y naturales que ayudan a conservar el color de tu cabello por más tiempo. (Las canas salen por otras razones a parte de la edad)

Como ralentizar la aparición de canas de manera natural

Nogal

Este remedio es útil para personas con el cabello negro o castaño. Las hojas de nogal tienen la capacidad de teñir de manera natural el cabello negro. La sustancia de las pencas u hojas de nogal han sido usadas desde tempos remotos para este fin.

Para preparar este remedio natural contra las canas y proteger al mismo tiempo a tu cabello de la caída necesitas:

Un puño de hojas de nogal (una cantidad mas o menos considerable) y un litro de agua. Pon a calentar el agua y agrega las hojas de nogal, espera a que hierva por 15 minutos y deja enfriar, cuela la mezcla para retirar las hojas y aplica el agua fría en el cabello.

Cebolla

Aplicar cebolla directamente en el cabello puede aminorar la aparición de canas cuando esta se da por la falta de vitaminas. La cebolla contiene propiedad nutricionales que son de mucha ayuda para la salud y apariencia capilar.

La cebolla tiene una enzima llamada catalasa, que disminuye el peróxido de hidrogeno en el cabello, este se acumula en los folículos pilosos y origina la decoloración.

Loción de salvia

La salvia es una de las hierbas que poseen tintes naturales que ayudan a pigmentar el cabello, pero aún no existen estudios que lo avalen. sin embargo, se ha usado desde tiempos remotos para tales fines. Se recomienda preparar una infusión de salvia y dejarla hervir por 30 minutos y después aplicar el agua sobre el cabello, esto se deberá hacer al menos tres veces por semana.

Romero

El romero se ha utilizado comúnmente para el cuidado del cabello ya que se piensa que estimula su crecimiento, aporta altos niveles de ácido cafeico y ácido rosmarínico, que además actúan como antioxidantes.

Para preparar una infusión de romero para el cuidado del cabello y evitar las canas necesitas:

un cuarto de taza de romero

un cuarto de taza de salvia

2 tazas de agua

Pon a hervir el agua ya agrega las hierbas, dejando reposar por toda la noche y luego aplicarla directamente en el cuero cabelludo.

Es importante indicar que las canas no pueden ser prevenidas, hasta el m momento no existe algún medicamento que pueda lograrlo. Las canas no son señal de enfermedades graves pero si te sientes preocupado al respecto, debes consultar al médico.

Las canas se producen cuando por cuestiones genéticas o por hábitos de la persona, la producción de melanina se detiene.

La aparición de canas también está ligada a malos hábitos como el consumo excesivo de alcohol o tabaco, los desechos generados por estas sustancias daña los melanocitos hasta dejarlos sin funcionar y estos dejan de producir melanina, haciendo que el cabello pierda el color hasta quedar blanco.