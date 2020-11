Rendimiento físico no es afectado por uso de cubrebocas

Canadá.- Se ha demostrado que el uso de cubrebocas es una excelente estrategia para ayudar a mitigar la propagación de Covid-19 pero ha surgido la duda sobre sí afecta el rendimiento físico de las personas al usarlo por una supuesta dificultad para respirar.

Algunas hipótesis proponen que su uso puede impedir la captación de oxígeno de forma adecuada al constituir una barrera, además de aumentar el trabajo respiratorio y ocasionar hipoxia o baja en los niveles normales de oxígeno, por la posible reinspiración de dióxido de carbono.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

No obstante, un estudio reciente de Keely Shaw y sus colaboradores, publicado en la Revista Internacional de Investigación Ambiental y Salud Pública, ha comprobado que las mascarillas de tela y las del tipo KN95 utilizadas durante actividad física no afectan la capacidad respiratoria de los individuos, y por lo tanto no comprometen su salud.

Eficaz para prevenir dispersión viral

El ejercicio realizado regularmente es una forma eficaz de prevenir muchas enfermedades crónicas, como la obesidad, la diabetes y la hipertensión arterial, que actualmente son factores de riesgo de complicaciones si son adquiridas infecciones respiratorias, como la que provoca el SARS-CoV-2, mencionan Keely Shaw y sus investigadores en su artículo, titulado

"El uso de mascarillas quirúrgicas desechables o de tela no tiene ningún efecto sobre el rendimiento del ejercicio vigoroso en personas sanas".

Muchas personas han mermado su actividad física debido a la pandemia, y, por otra parte, pueden dejar de utilizar mascarillas durante el ejercicio por pensar que puede ser perjudicial, aun cuando se conoce que el uso de mascarillas impide la dispersión de gotitas respiratorias, que durante el ejercicio intenso pueden aumentar; además, constituye una barrera eficaz que impide que las partículas respiratorias de otras personas en un medio entren al tracto respiratorio por boca y nariz, por ello resultó importante para los investigadores despejar las dudas sobre el uso de cubrebocas durante el ejercicio.

Cubrebocas no afecta oxigenación

El principal hallazgo de estos científicos del Colegio de Kinesiología de la Universidad de Saskatchewan, Saskatoon, en Canadá, fue que la prueba de producción de potencia máxima en el cicloergómetro incremental (bicicleta estática, cuyas funciones pueden regularse), no se vio afectada al usar mascarilla, y conllevó un impacto mínimo en la oxigenación de la sangre y de los músculos.

En el estudio participaron catorce individuos sanos, siete hombres y siete mujeres, entre 30 y 43 años de edad, quienes realizaron una sesión de actividad física de moderada a vigorosa y una prueba de ejercicio en cicloergómetro progresivo hasta el agotamiento.

Las pruebas se realizaban cada semana o con al menos 48 horas entre una actividad y otra, en tres condiciones: usando cubrebocas KN95, con cubrebocas de tela y sin uso de cubrebocas.

Las participaciones eran aleatorias y con cronograma oculto para todos los participantes. A los participantes les controlaron además las condiciones alimenticias y de sueño.

Iguales resultados

Durante el experimento no se observaron diferencias en la presión parcial de oxígeno en muestras de sangre del lóbulo de la oreja, medidas al agotamiento. El estudio tampoco mostró efectos sustanciales de usar una mascarilla durante el ejercicio sobre la oxigenación de los músculos, y en cuanto a la disminución porcentual en el índice de oxigenación de los tejidos durante las pruebas de ejercicio, no hubo diferencias entre el uso de mascarillas faciales y la condición sin mascarilla facial.

En adición, los investigadores no encontraron diferencias en las calificaciones de esfuerzo percibido o frecuencia cardíaca a lo largo de la prueba de ejercicio al usar o no usar las mascarillas.

El significado práctico de los resultados es que es que las personas saludables pueden utilizar mascarillas KN95 y cubrebocas de tela al hacer ejercicio, especialmente en gimnasios y espacios cerrados, con la seguridad de que eso no afectará su rendimiento.

Prevenir

Las mascarillas y la higiene de manos puede reducir las enfermedades respiratorias en

entornos comunes (Jeremy Howard y col., 2020).

Resultados realistas y válidos

Según Keely, una hipótesis de que el uso de mascarillas afectaría el rendimiento por reinhalación de dióxido de carbono y su uso opondría una resistencia a la respiración fue propuesta por Chandrasekaran y sus colaboradores.

Keely explicó que había un estudio previo con cicloergometría progresiva que apoyaba la hipótesis, encontrándose que se afectaba la capacidad respiratoria, pero en dicho experimento se colocó arriba del cubrebocas una mascarilla de espirometría para medir el intercambio de gases, que propiciaría el sellamiento del cubrebocas a la cara mientras se hacía ejercicio.

Esto redujo la validez externa de las mediciones en el estudio y su aplicación a la cotidianidad de quienes usan cubrebocas, según expuso en la nueva investigación.

Por lo anterior, el experimento de Shaw y compañía fueron contrarios a esa hipótesis, y además validados y registrados en ClinicalTrials.gov (NCT04557605), un organismo que valida ensayos clínicos, como las vacunas.

Eficiencia

En un entorno de laboratorio, los materiales domésticos para cubrebocas tenían del 3 al 60 por ciento de tasa de filtración de partículas en un rango de tamaño relevante contra virus, encontrando las de mayor eficiencia, comparables a algunas máscaras quirúrgicas (Jeremy Howard y col., 2020).