Responsabilidad emocional en la cuarentena por Covid-19

Culiacán, Sinaloa.- Nuestro cerebro, durante la pandemia por coronavirus (Covid-19), está en cortocircuito; no solo físicamente, sino biológicamente.

Entonces, bajo ese contexto biológico y psicológico, es natural que las emociones se desorganicen, explicó la psicóloga Virginia Gawel, directora del Centro Transpersonal de Buenos Aires, durante una entrevista ofrecida para El DEBATE Live para el público de las redes sociales.

La argentina comentó que, según el temperamento de cada uno, vamos a tener distintas emociones a flor de piel durante los cambios que ofrece la cuarentena y que podemos estar ansiosos o angustiados, por ejemplo, «es muy importante saber que es normal que nos pase eso, pero necesitamos trabajar en ello», destacó la psicóloga, de tal manera que logremos ecuanimidad, es decir, un actuar centrado, sin miedo o negación, que nos permita ejercer altruismo y gentileza.

¿Qué hacer con nuestras emociones?

Virginia Gawel aconsejó durante su entrevista que nos responsabilicemos de nuestras emociones, no por sentirlas, ya que esto es totalmente normal.

Responsabilizarnos de ellas es saber qué vamos a hacer con ellas; si bien la pandemia nos pone bajo trauma, y por ello podemos reaccionar de manera desbordada o autoanestesiarnos, de modo que es momento de ser conscientes, «necesitamos ser piadosos con nosotros mismos, pero también con los demás, para no lastimarnos entre nosotros», dijo, y así, que elijamos un camino hacia el aprendizaje de la regulación de esas emociones «de la respuesta del otro ya no me puedo hacer responsable, pero sí de la mía; de intervenir, de tener consciencia colectiva, ser responsable con lo que yo hago, con mis emociones y con mi conducta», mencionó.

EN DIRECTO Como mantener la paz interior en tiempos de pandemia. Entrevista con la psicóloga Virgina Gawel, prácticas y compresión desde las psicologías de oriente y occidente. Publicado por Periódico El Debate en Sábado, 30 de mayo de 2020

No todos estamos pasando por la misma pandemia

Estamos viviendo una pandemia en un tiempo privilegiado. Muchos de nosotros tenemos muchas oportunidades que en la pandemia de 1918, con la gripe española, cuando las personas no tenían la posibilidad de saber qué pasaba, observó Virginia, pues cree que ahora es posible agradecer las posibilidades y conocer, por ejemplo, el peso de las medidas de higiene y la cuarentena en la disminución de los contagios, «todos podemos estar informados, si no cumplimos con eso, estamos desechando una oportunidad única en la historia de la humanidad, así que necesitamos ser responsables para poder corresponder a todo lo que podemos recibir hoy a través de los medios», dijo Virginia.

El peligro de la negación puede contagiar a otras personas

Respecto a que aún hay personas en negación que salen, y se ponen en riesgo, tanto a ellas mismas como a otros, Virginia comentó que es un tiempo valioso para comprender que somos una familia, que cada acción que hagamos repercute en los otros, y debemos pensar en la responsabilidad que eso conlleva, pues podemos perjudicar a las personas vulnerables, «necesitamos abrir la sensibilidad y decir “esto es grave, y la consecuencia de mis actos puede ser gravísimo y me puede pesar toda la vida”», dijo, refiriéndose a que nuestra imprudencia al salir de forma innecesaria permitiría la movilidad del virus y, con ello, el contagio de personas vulnerables, con la posibilidad de fallecer por esto, entre ellos, posiblemente nuestros familiares.

El desborde de emociones por la cuarentena

Del otro lado de la negación está la exacerbación de emociones, como el miedo, el enojo, la ansiedad.

Virginia también tomó tiempo para charlar acerca de cuando no hay una gestión adecuada de las emociones y se desbordan, tanto que pueden derivar en violencia, generalmente de parte de los hombres hacia las mujeres, y que es algo que se resiente mucho en los hogares de México, Latinoamérica y muchas partes del mundo. No es algo nuevo, pero sí algo que ha repuntado durante la cuarentena.

Se puede aprovechar la cuarentena para aprender

Virginia mencionó que, a pesar de las dificultades que vivir la cuarentena puede ofrecer, existe un panorama esperanzador, pues observa que México es un país donde actualmente proliferan personas que buscan comprender la situación, hacer cambios y renunciar a las predeterminaciones, donde la creencia es que somos así y ya, «ni la genética ni la cultura habilita para que seamos energúmenos o sometidos a la violencia de otros», mencionó.

Para Virginia, un punto central del manejo emocional es que se asista a un profesional de la salud psicológica, que a la vez se preocupe por actualizarse en el área de la atención mental, de manera que pueda brindar ayuda adecuada a cada paciente, con múltiples herramientas de apoyo.

Buscar apoyo en la meditación y otras terapias

Asimismo, recomienda que cada persona realice una búsqueda interior y acceda también a herramientas de apoyo, como es la meditación, entrenarse en ser buenos observadores de sí mismos, a la vez que se ejerza una autoeducación emocional constante y consiente, para que, en consecuencia, aprendamos a modular nuestras emociones, «lo último en las neurociencias es educar a nuestras emociones y aprender a modular nuestro cerebro.

Las neurociencias tienen un presupuesto estatal en distintos países como nunca en la historia de la humanidad, porque se aprendió que neurociencias y educación emocional van juntas», destacó la también escritora argentina, refiriéndose al campo fértil de conocimiento en el tema de emociones que existe en este tiempo.

También puedes leer:

La pandemía nos desarma y deconstruye: Virginia Gawel

Qué es la anakinra, el fármaco que también se estudia como terapia para covid-19

Te recomendamos nuestro nuevo sitio soyvida.com donde encontrarás temas de hipertensión, diabetes, depresión y obesidad.