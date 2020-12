Retiran tumor de 13 kilos de la cara de un hombre de 30 años

Alí Amnad Rifi es un hombre de origen marroquí de 30 años al que se le ha extirpado un tumor de 13 kilos de la cara. La cirugía fue realizada por el doctor cirujano Pedro Cavadas.

La intervención médica se realizó en el Hospital Vithas Valencia 9 de Octubre, España, y fue un procedimiento que constó de tres cirugías. Cavadas dijo que el paciente padece una enfermedad genética que no tiene cura y que únicamente podría tratarse con cirugía.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

La cara del paciente le llegaba hasta debajo de la cintura y tras la extirpación de una neurofibromatosis gigante. El paciente se encuentra recuperado totalmente tras las tres operaciones dos en octubre y noviembre de 2019 y otra que estaba programada inicialmente para abril del 2020 pero que tuvo que ser pospuesta para octubre por el confinamiento en España.

En entrevista para EFE, Cavadas dijo que se trata de uno de los tumores por neurofibromatosis tipo más grades que se han visto en el mundo. El médico dijo que Alí únicamente habla árabe y que cuando llegó al consultorio señalando su cinturón y en el transcurso de la consulta se encontró que el hombre se fajaba su cara con el cinturón para poder manejarla.

Dijo que el problema no era únicamente la cara, sino que el paciente tiene deformación esquelética, ya que tiene los pulmones más pequeños de lo normal y por ello el manejo anestésico y de reanimación es más complicado.

El doctor dijo a EFE: “No lo hemos dejado perfecto porque no se puede quitar más sin dejar una parálisis facial, y es lo máximo que se puede conseguir”, ha dicho Cavadas, que ha resaltado que se ha pasado de “un paciente que prácticamente no podía hacer vida normal a uno que no solo la hace sino que además posa tipo estrella del rock y creo que se ha echado ya dos novias”.

Alí, es joven y por lo tanto el tumor podría volver a crecer un poco, indica el médico, pero en ese caso sería operado de nuevo inmediata. Esta es una enfermedad genética sin cura y la única manera de poder aminorarla es mediante la cirugía en la que se busca retirar la mayor parte del tumor sin causar lesiones severas.

A Alí se le ha extraído la mayor cantidad sin llegar a causar daño. El médico Cavadas dijo que Alí no tiene complicaciones que acortan la vida pero que vivir con un aspecto no humano, no es vivir.

“Lo importante es que entre todos hemos hecho el regalo más grande que se le puede hacer a un ser humano, una vida nueva, un pedazo de regalo”, dijo Cavadas a EFE.

El tumor era tan grande que le impedían a Alí actividades como dormir o ver bien. "Siento que soy otra persona, que tengo una vida como al de los demás y que no tiene comparación con mi vida anterior", dijo Alí.

Con información de EFE