Reto mundial: Acercar las vacunas de covid-19 a los países con menores ingresos

México.- El desarrollo de vacunas ha sido un logro enorme contra el SARS-CoV-2. Más del 42.8 por ciento de la población mundial ya ha recibido al menos una dosis de la vacuna covid-19, y se lleva a la población cerca de 2 mil 009 millones de estos biológicos cada día, de acuerdo a las estadísticas recabadas por OurWorldindata.com, sin embargo, a pesar de los esfuerzos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y otros programas internacionales, como el Fondo de Acceso Global para Vacunas Covid-19 (Covax), la inmunización contra covid-19 no ha sido equitativa para todos y aún se tienen retos que resolver.

Son los países de bajos ingresos, de ingresos medios bajos y de ingresos medios los que más dificultades tienen para alcanzar el beneficio de las vacunas.

Hasta el 17 de septiembre, el sitio de Our World in Data calculaba que solo un 1.9 por ciento de las personas que viven países de bajos ingresos habían recibido al menos una dosis, una tasa baja para una pandemia que aún no ha sido domada y que amenaza con nuevas olas y repuntes de no acelerar las inmunizaciones.

Diversas opiniones de investigadores y analistas, como Amy Maxmen, de la revista Nature, han saltado a las luz desplegando las preocupaciones de un mundo donde solo algunos países son los que tienen más oportunidades de proteger a su población mediante la compra de vacunas y la posibilidad de generarlas, sorteando así las olas de contagio que pueden ocasionar enfermedades graves, muertes y el colapso de los sistemas sanitarios, tal como ocurre en los países más desafortunados.

Desigualdades frente al coronavirus

A pocos meses de llegar al segundo año de iniciada la pandemia de covid-19, en todo el mundo se continúan realizado esfuerzos para generar vacunas que prevengan la infección, pero las oportunidades de tener vacunas y la de generarlas son dispares.

De acuerdo al análisis de Maxmen en su artículo “La lucha por fabricar vacunas covid en países de menores ingresos”, las principales casas productoras de vacunas están en las naciones desarrolladas o de ingresos altos y, de acuerdo con Maxmen, son estas naciones las que, a su vez, más poder de adquisición de activos vacunales tienen, mientras que los países en desarrollo o de bajos y medianos ingresos se ven con mayores dificultades para su acceso; en ellos se considera un gran logro el emprendimiento en la investigación de nuevas vacunas.

El mapeo de la inequidad vacunal

La geografía mundial en torno a las vacunas es sumamente dispar. Amy Maxmen observa un mayor desarrollo de vacunas y acceso a ellas, en las latitudes del hemisferio norte donde se haya la mayoría de los países de altos ingresos económicos, mientras que en el hemisferio sur, a pesar de las donaciones de las naciones ricas y de la implementación de programas como Covax, menos del uno por ciento de las personas habían sido completamente vacunadas, pues pertenecen a países de bajos ingresos, destacó Amy.

En los países de ingresos medianos bajos apenas se alcanza un 10 por ciento de vacunación completa. En ambos casos, la vacunación es precaria, en comparación con los países de ingresos altos, donde más de la mitad de la población ha sido vacunada completamente.

Alcance de vacunas en México

El país de los mexicanos es considerado por el Fondo Monetario Internacional como un país con economía emergente, de un ingreso mediano alto hasta el 2019 y, según el análisis de esta casa editorial, ha tenido un acceso a las vacunas dentro de los alcances de países en su categoría, respecto a su número de habitantes, más de 127.6 millones, sin embargo, su porcentaje de vacunados está por debajo del promedio (49.5 por ciento) para los países con economía similar, y cabe señalar que solo se vacunan a mayores de 18 años, y recientemente incluirán a mayores de 16. De acuerdo con el Duke Global Health Innovation Center, de la Universidad de Duke, en Estados Unidos, hasta el 17 de septiembre del 2021, México figuraba en el decimosegundo lugar entre los 15 primeros países y regiones (contando a Covax como organización mundial que adquiere vacunas) con más dosis de vacunas adquiridas mundialmente, con un total 204 millones 830 mil dosis aseguradas mediante la alianza internacional Covax y otras concesiones.

Además, el país había recibido por donaciones un total de 2 millones 928 mil 571 dosis, y se considera que podría adquirir en un futuro próximo un total de 106 millones de dosis más para completar la vacunación en el país, esto considerando los cálculos demográficos de Statista, que indica se necesitarían más de 250 millones de dosis para inmunizar a toda la población mexicana vacunable, sin considerar hasta en esas cuentas a los niños.

Las preferencias de tecnologías

Las diferencias en las tecnologías utilizadas para vacunar a la población también se ven marcadas geográficamente en la información rescatada por Amy Maxmen: mientras que los países ricos tienen mayor acceso a vacunas de ARN mensajero, casi un tercio de las vacunas elaboradas a partir de coronavirus SARS-CoV-2 inactivados de origen chino son adquiridas por los países de bajos ingresos, al mismo tiempo que estos buscan otras opciones debido a que la eficacia un poco menor en este tipo de vacunas.

En suma, Amy describe que las naciones ricas han asegurado dosis suficientes para cubrir sus poblaciones varias veces, a la vez que han aumentado la demanda de vacunas de ARNm debido a la recomendación de una tercera dosis, como una medida que podría aumentar la inmunidad en sus habitantes.

En el caso de México, el Gobierno federal ha optado por adquirir vacunas de diversa índole. Hasta el 6 de septiembre de este año, Statista registró al menos 80 millones de dosis de la casa AstraZeneca, vacuna basada en un vector viral; del mismo tipo, adquirió 24 millones de Sputnik V del Gamaleya Research Institute y 35 millones de Cansino Biologics.

De las vacunas de ARN mensajero adquirió 34.4 millones de Pfizer-BioNTech, y hasta esa fecha se contaban con 20 millones de Sinovac, hecha con virus inactivados, y 12 millones más del biológico de Sinopharm de la misma tecnología que la anterior.

Según la Asociación Mexicana de Vacunología, actualmente México cuenta no solo con esas formas de vacunas, sino, además, ha anexado a su lista los biológicos: Covaxin de virus inactivados, la vacuna de Jansenn de vector viral y la vacuna de moderna de ARN mensajero.

Compartir, como iniciativa de apoyo

Ante el problema de la pandemia y la solución que ofrecen las vacunas, diversas organizaciones en defensa de la salud alrededor del mundo han solicitado desde 2020 a las compañías farmacéuticas y a los Gobiernos que desarrollaron vacunas altamente efectivas, que compartan sus patentes tecnológicas y sus conocimientos con los fabricantes farmacéuticos que tienen la capacidad de producir vacunas y medicamentos contra la covid-19 en los países con menos ingresos, pues aseguran que la única forma de hacer frente a la pandemia es que en esas naciones se generen también vacunas, pues los programas de donaciones, si bien han permitido el alcance de más biológicos en los países que lo necesitan, estos no han sido suficientes para combatir la falta de acceso a vacunas.

Solución sencilla, decisión difícil

A pesar de los llamamientos, las empresas farmacéuticas en los países desarrollados no reflejan voluntad para compartir sus patentes y tecnología. Entre las razones, consideran que no se tiene la calidad y el tiempo necesarios para poner al día a las nuevas empresas involucradas.

Otra justificación de su parte es el hecho de que estén aumentando su propia producción para cumplir con la demanda de vacunas, solicitando además a las naciones más ricas aumentar las donaciones de vacunas a las más pobres. A medida que pasan los meses, algunos investigadores en países subdesarrollados han dejado de esperar que las asociaciones con los países ricos se concreten y se han generado sus propias

investigaciones, por ejemplo, un grupo de científicos en Sudáfrica ha decidido intentar recrear las vacunas ya existentes, y aunque emprendimientos como el mencionado alientan al resto de países en la lista de los más pobres, aún faltan muchos incentivos económicos para lograr en esos lugares el desarrollo de vacunas a gran escala.

Los Datos

Petición Urgente

La OMS ha solicitado durante varios meses este 2021 que las empresas fabricantes de vacunas compartan sus patentes. En una conferencia de prensa reciente, el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, dijo: “No me quedaré callado cuando las empresas y los países que controlan el suministro mundial de vacunas crean que los pobres del mundo deberían estar satisfechos con las sobras”, haciendo el llamado a la solidaridad con los países más necesitados en lo que es actualmente una emergencia mundial: la pandemia (OMS, 2021).

Dosis de vacunas

Se han administrado al menos 5 mil 860 millones de dosis en todo el mundo, la mayoría se destina a países de ingresos altos, se necesitaría tener poco más del doble de esa cantidad para cubrir a la población mundial (Maxmen, 2021).

Vacunas y economía

Además de reducir el número de muertes y apoyar el control de la pandemia, tener una vacunación equitativa ayudará a la recuperación económica en todo el mundo, en especial en los países de bajos ingresos. Mientras no se tenía vacuna en el mundo, se perdían hasta 375 millones de dólares por mes (OMS, 2021).