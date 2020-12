Revela López-Gatell que México analiza comprar vacunas covid-19 de Janssen

CDMX.- Durante la conferencia covid-19 de este viernes 18 de diciembre el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell Ramírez, aseguró que las autoridades nacionales negocian con Janssen hasta 22 millones de vacunas contra el el coronavirus.

Además, aseguró que el gobierno federal garantizará que empresas particulares no vendan la vacuna contra el coronavirus.

Todo lo anterior nació, pues Estados Unidos reveló recientemente que podrían ayudarse a distribuir el medicamento mediante su venta en cadenas de supermercados al rededor del país.

La respuesta clara, precisa y contundente es: !No, no, no! La vacuna será sólo administrada por parte del gobierno", dijo