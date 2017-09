Riesgos que atraviesan las adolescentes al embarazarse

La alerta roja permanece encendida mientras los niveles de embarazo sin planear en adolescentes no disminuyan, debido a las consecuencias que generan: mortalidad materna e infantil, menores oportunidades educativas y pobreza.

México tiene el primer lugar de embarazo adolescente según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), en el país uno de cada cinco embarazos es en adolescentes. Datos del organismo indican que la cifra se incrementó de 30 a 37 por cada mil mujeres entre 2005 y 2011. Un 31.2% de los adolescentes mexicanos en edades de 15 a 19 años, han dado un paso importante al comenzar su vida sexual, importante más no responsable, ya que 56% de las mujeres han quedado embarazadas.

Y es que físicamente las chicas aún no están preparadas para ser mamá, debido a que las adolescentes aún están en la etapa de crecimiento y madurez física, por lo que su útero aún no se encuentra desarrollado, no cuenta con las dimensiones que tendrá en la vida adulta, por lo que el riesgo de aborto, parto pre-termino y bebés con bajo peso al nacimiento representa la principal causa de desenlace perinatal adverso.

Además su cuerpo sufre cambios y tiene un desgaste físico considerable por el crecimiento acelerado, esto aunado a la gestación llevará a que la mayoría de las adolescentes que se embarazan crucen con trastornos alimentarios como anemia y malnutrición, otro factor de riesgo para bebé con bajo peso y restricción de crecimiento intrauterino.

Riesgos de un embarazo a temprana edad:

Las complicaciones durante el embarazo y el parto son la segunda causa de muerte entre la mujeres de 15 a 19 años.

Los hijos de madres menores de 20 años tienen un 50% superior de mortalidad prenatal o de morir en las primeras semanas de vida.

Los abortos son peligrosos entre chicas de 15 a 19 años, ya que existe riesgo de mortalidad materna y problemas de salud prolongados: pre-eclampsia y hemorragia son las principales causas de mortalidad.

Los recién nacidos de madres adolescentes tienen más probabilidad de tener una restricción del crecimiento intrauterino, malformaciones estructurales y muerte neonatal temprana.

Aunado a los riesgos en la salud, encontramos una consecuencia social bastante importante: el abandono de estudios escolares. Las adolescentes cortan sus sueños y abandonan la escuela, lo que trae como secuela una escasa o nula educación y preparación, menores aptitudes para desarrollarse profesionalmente y bajas oportunidades para encontrar un buen trabajo, está comprobado que estos factores generan pobreza y frustración.

Por un embarazo planeado

Una de las principales ocupaciones, de los ginecólogos es permear en los adolescentes de hoy, la importancia de un embarazo planeado, y ubicar a esta generación en que existen una gama de métodos pensados en la salud y el estilo de vida de cada mujer adolecente.

La experiencia y los estudios apuntan a recomendar un anticonceptivo reversible de larga duración (LARC). Entre los LARC´s encontramos el implante subdérmico, una varilla muy pequeña que el médico inserta debajo de la piel en el brazo no dominante, de la mujer. Así como los dispositivos intrauterinos, que deben ser insertados por el médico en el interior del útero.

En el caso del implante subdérmico el método es considerado seguro, efectivo, independiente del uso correcto y consistente de la usuaria, además de proporcionar protección por 3 años.

Guía de cuidados en relaciones sexuales:

A todos los adolescentes les compartimos esta guía que será de utilidad a las mujeres y hombres que han decidido tener relaciones sexuales en forma responsable:

1) Los LARC´s son una opción segura y eficaz de anticoncepción, si vas a tener una vida sexualmente activa.

2) Debes acudir con tu ginecólogo para conocer tu estado de salud y las ventajas de esta alternativa.

3) Recuerda que un LARC no protege contra las enfermedades de transmisión sexual, así que usa un condón.

4) Y sobre todo, valora que si te embarazas en la adolescencia, pones en riesgo tu futuro y proyecto de vida.

Por: Dr. Alejandro Rosas Balan. Ginecobstetra y Biólogo de la Reproducción Humana.

El Uniersal