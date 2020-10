Robo de medicamentos para cáncer no provocará desabasto súbito: López-Gatell

Ciudad de México.-Hugo López-Gatell Ramírez, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, consideró como un evento muy desafortunado, lo ocurrido el pasado 4 de octubre, cuando se concretó un atraco con violencia a unas bodegas de una compañía privada llamada Novag, la cual había sido contratada por un laboratorio argentino llamado Kemex como distribuidor en México.

“Esto fue denunciado inmediatamente a la Fiscalía General de la República y también se emitió una alerta sanitaria, respecto de la posible distribución clandestina, desde luego ilegal, del producto sustraído”, contestó.

Pidió no perder de vista que esto es una situación que está en manos particulares y no privadas pues no es una bodega de Cofepris, de la SSA, ISSSTE o IMSS, o de alguna institución pública.

Dijo que este robo de medicamentos contra el cáncer es inconveniente pues provoca de manera inmediata una insuficiencia de abastecimiento que tomará algunas semanas reponer.

“La compañía a la que se le contrato en Argentina, está obligada desde luego a cumplir con el contrato para México independientemente de que haya sufrido esta adversidad. Tenemos la tranquilidad de que no es el único abastecimiento que hemos hecho, se han comprado otros lotes en otros laboratorios en varios países”, afirmó.

Dijo que la infodemia que se presentó durante el fin de semana, decía que iba a ver una insuficiencia súbita de medicamentos que el gobierno no previo, por lo que aclaró que no es el caso y que el robo no lo sufrió el gobierno.