Ropa de grafeno para evitar los moscos

México.- El dengue se ha convertido en un gran problema de salud para diversos países de América y el mundo. La manera más efectiva para evitar su propagación es evitar la picadura de los mosquitos que transmiten el virus, para ello existen diversos métodos como los repelentes en aerosol, cremas o líquidos, pero ahora se ha creado un nuevo método; ropa de grafeno para evitar la picadura de los mosquitos.

En una publicación realizada por Proceedings of the National Academy of Sciences, el grafeno es un nanomaterial que se usa en diversas áreas, desde células solares hasta raquetas de tenis pero ahora se ha encontrado que es efectiva para repeler mosquitos mediante una barrera que los mosquitos no pueden atravesar.

Este material también ayuda a bloquear químicamente las señales de los mosquitos y estos no pueden identificar que una fuente de alimento se encuentra cerca. La ropa con una cobertura de grafeno podría resultar eficaz para evitar la proliferación de enfermedades como el dengue, zika o chikungunya.

"Los mosquitos son vectores importantes de enfermedades en todo el mundo, y hay mucho interés en la protección no química contra las picaduras de mosquitos", dijo Robert Hurt, de la Escuela de Ingeniería de Brown y autor principal del artículo.

Ya se han realizado experimento tos exitosos con ropa de grafeno y se han evitado las picaduras de moscos de manera sorprendente.

El dengue es una enfermedad similar a la gripe que afecta a lactantes, niños pequeños y adultos.

Los síntomas son una fiebre elevada (40Cº) acompañada de dos de los síntomas siguientes: dolor de cabeza muy intenso, dolor detrás de los globos oculares, dolores musculares y articulares, náuseas, vómitos, agrandamiento de ganglios linfáticos o sarpullido.

El dengue grave es una complicación potencialmente mortal porque cursa con extravasación de plasma, acumulación de líquidos, dificultad respiratoria, hemorragias graves o falla orgánica.

No hay tratamiento específico del dengue ni del dengue grave, pero la detección oportuna y el acceso a la asistencia médica adecuada disminuyen las tasas de mortalidad por debajo del 1%.